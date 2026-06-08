Una de las obras de teatro más importantes de España inspiró el parque más bonito de Castilla y León, que está abierto al turismo
Una de las obras de teatro más importantes de España inspiró el parque más bonito de Castilla y León, que está abierto al turismo
El propio Fernando de Rojas reconoció en el prólogo de La Celestina que la obra llegó a él por casualidad. Una gran suerte que ha inspirado y marcado la historia de la literatura hispana, y también es la razón por la que se construyó el Huerto de Calixto y Melibea, que desde lo más alto del casco histórico de Salamanca supone uno de sus atractivos turísticos más especiales.
La historia del Huerto
Este famoso jardín hace referencia al espacio en el que Calixto ronda a Melibea en la famosa obra. Según cuenta la historia, el enamorado se llevó a la joven hasta el Huerto para poder vivir su amor sin que nadie los interrumpiera. Una vez allí, el azar hizo que una serie de malos entendidos terminaran con su historia en un desenlace fatal.
Para hacer honor al jardín en el que, según la famosa tragicomedia, los amantes vivieron el final de su historia, en el año 1981 se inauguró este parque, en el que a día de hoy parejas de todo el mundo sellan su amor colocando un candado en el pozo que lo preside. Pero el áura amorosa de este jardín no es para todo el mundo: si eres alérgico al polen deberás abstenerte de visitarlo o bien tomarte un buen antihistamínico antes de ir, ya que en los 2.500 metros cuadrados que el parque ocupa encontrarás todo tipo de flores y árboles, algunos de ellos perjudiciales para los alérgicos.
Un excelente mirador
En el propio jardín hay un rincón reservado como mirador, desde el que podrás divisar la zona sur de la ciudad, con vistas a lugares emblemáticos como el Convento de San Esteban. Además, a pocos minutos se encuentran las Catedrales y la Cueva de Salamanca. También la mítica fachada histórica de la Universidad de Salamanca, en la que estudiantes de todo el mundo buscan la "rana de la suerte" que hará que aprueben sus exámenes.
- Estas son las medidas del acuerdo PP-Vox que beneficiarán a Zamora
- Prioridad nacional y un plan de choque contra las políticas migratorias; dos de los ejes del acuerdo entre PP y Vox
- PP y Vox cierran un acuerdo de gobierno en Castilla y León que incluye la 'prioridad nacional
- ¿Habrá zamoranos en el nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y León?
- Las corrientes de la presa de Baños de Cerrato (Palencia), posible causa de la tragedia en la que murieron una madre y una abuela
- Fallecen ahogadas dos mujeres en una presa en Palencia al intentar salvar a un niño de tres años
- Agua fría y pocos turistas en la playa fluvial más zen de Castilla y León
- Uno de los secretos naturales mejor guardados en Castilla y León: cascadas y cañones al alcance de tu mano