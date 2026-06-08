Una de las obras de teatro más importantes de España inspiró el parque más bonito de Castilla y León, que está abierto al turismo

El propio Fernando de Rojas reconoció en el prólogo de La Celestina que la obra llegó a él por casualidad. Una gran suerte que ha inspirado y marcado la historia de la literatura hispana, y también es la razón por la que se construyó el Huerto de Calixto y Melibea, que desde lo más alto del casco histórico de Salamanca supone uno de sus atractivos turísticos más especiales.

Palacio de Monterrey en Salamanca / Cedida

La historia del Huerto

Este famoso jardín hace referencia al espacio en el que Calixto ronda a Melibea en la famosa obra. Según cuenta la historia, el enamorado se llevó a la joven hasta el Huerto para poder vivir su amor sin que nadie los interrumpiera. Una vez allí, el azar hizo que una serie de malos entendidos terminaran con su historia en un desenlace fatal.

Para hacer honor al jardín en el que, según la famosa tragicomedia, los amantes vivieron el final de su historia, en el año 1981 se inauguró este parque, en el que a día de hoy parejas de todo el mundo sellan su amor colocando un candado en el pozo que lo preside. Pero el áura amorosa de este jardín no es para todo el mundo: si eres alérgico al polen deberás abstenerte de visitarlo o bien tomarte un buen antihistamínico antes de ir, ya que en los 2.500 metros cuadrados que el parque ocupa encontrarás todo tipo de flores y árboles, algunos de ellos perjudiciales para los alérgicos.

Un excelente mirador

En el propio jardín hay un rincón reservado como mirador, desde el que podrás divisar la zona sur de la ciudad, con vistas a lugares emblemáticos como el Convento de San Esteban. Además, a pocos minutos se encuentran las Catedrales y la Cueva de Salamanca. También la mítica fachada histórica de la Universidad de Salamanca, en la que estudiantes de todo el mundo buscan la "rana de la suerte" que hará que aprueben sus exámenes.