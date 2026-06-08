La IA empieza a cuajar en las estructuras de gobierno de la Junta de Castilla y León

La gestión pública de la Inteligencia Artificial (IA) va abriéndose paso en las estructuras de gobierno y Castilla y León está a punto de estrenar la primera Consejería en España que incorpora esta materia a su nombre: Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

Lo acaba de anunciar el futuro presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), tras presentar su acuerdo de gobierno de coalición con Vox, por lo que la comunidad se adelantará a Andalucía, donde su presidente en funciones, Juanma Moreno, también ha comprometido un departamento de Inteligencia Artificial si consigue formar gobierno.

Hace años que la IA se ha infiltrado, sin llegar a dar nombre a ministerios o consejerías, en las administraciones de España, donde el Gobierno central dispone de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con funciones de supervisión y gobernanza de la IA.

En el caso de Castilla y León, los primeros pasos los ha dado en la última legislatura el departamento de Movilidad y Transformación Digital, que entre otras iniciativas ha promovido cursos de formación en IA para 4.000 funcionarios y ha desarrollado la Plataforma de Procesamiento Inteligente de Documentos, entre otros hitos explicados a Efe por esta Consejería, ahora en funciones.

Además ha desarrollado una plataforma propia de orquestación de grandes modelos de lenguaje (LLM) con tres casos de uso ya implantados en diferentes consejerías y ha implementado nuevas capacidades de supercomputación a través del Centro de Supercomputación de Castilla y León (Scayle) para proyectos avanzados de inteligencia artificial.

Ahora la idea es profundizar más en el aprovechamiento de la Inteligencia Artificial para una mejor gestión de los recursos públicos con este nuevo departamento.

En cuanto al resto de iniciativas autonómicas, a expensas de que en algún caso se incorporen también a la denominación de alguna consejería, estos son los pasos dados en diferentes autonomías:

Andalucía

Es una de las autonomías con un mayor desarrollo de la IA aplicada, a través del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía (ANIA), dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas, que se convertirá en pilar de la futura consejería, ya con el nombre integrado oficialmente.

Andalucía cuenta además con el AI Lab Granada, impulsado por la Universidad de Granada junto con Google e Indra; el Digital Innovation Hub AIR-Andalusia, integrado por 26 entidades; la Agencia Digital de Andalucía, responsable de la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial 2030; y la Cátedra ENIA IAFER, especializada en inteligencia artificial fiable y ética.

Comunidad de Madrid

También cuenta con una de las Administraciones más avanzadas en esta materia de digitalización administrativa, con una Consejería dedicada a esa materia y con varias estructuras específicas para IA, entre ellas una Oficina Técnica de Impulso a la Inteligencia Artificial y una Subdirección General de Innovación, Datos e Inteligencia Artificial.

Del mismo modo, dispone también del Centro de Innovación Digitaliza Madrid, y proyecta el Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial y Tecnologías Avanzadas, además del Clúster regional de Inteligencia Artificial y la denominada Factoría de Inteligencia Artificial.

Cataluña

La Generalitat de Cataluña participa en el proyecto Aina, orientado al desarrollo de tecnologías lingüísticas en catalán y promovido junto al Barcelona Supercomputing Center (BSC), considerada como una de las principales infraestructuras científicas españolas vinculadas a la investigación en inteligencia artificial y supercomputación.

Galicia

En el caso de la Xunta de Galicia, entre las entidades públicas que trabajan en este ámbito destacan el Consello Galego de Intelixencia Artificial, junto con el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), que lidera la candidatura gallega para albergar una futura fábrica europea de Inteligencia Artificial.

País Vasco

En el caso del Gobierno vasco, el principal referente es el Basque Artificial Intelligence Center (BAIC), una entidad que reúne a instituciones públicas, empresas y centros tecnológicos para impulsar el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial en el tejido económico vasco.

Navarra

El Gobierno Foral de Navarra dispone de la fundación pública NAIR Center, especializado en inteligencia artificial que busca fomentar la investigación, el desarrollo tecnológico y la colaboración entre administraciones, empresas y universidades.

Castilla-La Mancha

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha puso en marcha la Agencia de Transformación Digital, que colabora con la Asociación de Inteligencia Artificial de Castilla-La Mancha (Aiacylm), impulsada con apoyo institucional y universitario para favorecer la implantación de estas tecnologías.

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Asturias

El Principado de Asturias apoya el Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo y el Asturias Digital Innovation Hub (AsDIH), orientado a facilitar la incorporación de tecnologías avanzadas al tejido empresarial, enfocado ahora a la incorporación de IA y otras herramientas. n