Detenido por amenazar de muerte a un trabajador de un local de ocio nocturno de Palencia con un arma prohibida

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a un hombre en Palencia como presunto autor de un delito de amenazas graves y otro de tenencia de arma prohibida después de que supuestamente amenazara de muerte a un trabajador de un establecimiento de ocio nocturno y portara un puño americano con sistema de descarga eléctrica.

Según apuntaron a Ical fuentes policiales, los hechos ocurrieron sobre las 3.15 horas de la madrugada del pasado 7 de junio, cuando una patrulla fue requerida para acudir a un local de ocio nocturno donde un cliente, que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol, estaba alterando el orden y se negaba a abandonar el establecimiento.

Según relataron los trabajadores a los agentes, el individuo mostró una actitud agresiva y llegó a amenazar de muerte a uno de los empleados. Además, presuntamente exhibió un puño americano que se colocó en la mano, generando una situación de intimidación entre los presentes.

Los policías localizaron al sospechoso en el interior del local y realizaron un cacheo preventivo de seguridad, durante el que hallaron un puño americano de color negro equipado con un dispositivo de descarga eléctrica. El arma está considerada prohibida por la legislación vigente.

Ante los hechos denunciados y los indicios recabados durante la intervención, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto responsable de un delito de amenazas graves y otro de tenencia de arma prohibida. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y posteriormente pasó a disposición judicial junto con el arma intervenida.