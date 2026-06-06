UGT y CCOO reclaman a Mañueco que su nuevo gobierno aplique las medidas para zonas tensionadas en vivienda

Los sindicatos UGT y CCOO reclamaron hoy al gobierno de la Junta de Castilla y León que se conforme tras la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente autonómico, que aplique las medidas relacionadas con las zonas tensionadas que marca el Plan Nacional de Vivienda.

En declaraciones ofrecidas a los medios, y recogidas por Ical, durante la manifestación celebrada hoy en la plaza de Fuente Dorada de Valladolid, la secretaria general de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, consideró que la definición de las zonas tensionadas y la aplicación de las medidas contempladas en el plan permitirán “controlar y regular el alquiler” y, además, tener un efecto de “arrastre” al resto de zonas de las ciudades de la comunidad.

Entre las medidas de choque solicitadas a la Junta, Fernández de los Muros también incluyó la regulación de la vivienda habitacional, frente a la turística en la que “ahora mismo hay una vía de negocio tremenda”, y empezar a implementar “un parque de viviendas público”.

“Pero lo primero es aplicar la ley”, planteó, recordando a la Junta que “ha recibido una financiación mucho mayor que en otras ocasiones para el tema de la vivienda” por parte del Estado y “ahora tendrán que implementar la parte que les corresponde” para que “la clase trabajadora, la gente joven y las personas más vulnerables sean una prioridad”.

En la misma línea, el secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, exigió al nuevo gobierno autonómico que “cumpla con sus competencias en materia de vivienda” y “se ponga del lado de la inmensa mayoría de la gente, que hoy no puede acceder” a un hogar, estableciendo las zonas tensionadas en las ciudades que así lo requieran.

“No se puede rechazar frontalmente la ley estatal de vivienda”, aseguró, antes de pedir al nuevo Ejecutivo autonómico que “reconsidere” esa negativa a aplicar las medidas del Gobierno nacional porque “la ley lo que hace es ofrecer herramientas para poner freno y limitar el aumento desorbitado de los precios del alquiler”.

De hecho, Lobo defendió que “declarar zonas tensionadas en la inmensa mayoría de las capitales de provincia” tendría como consecuencia “poner fin y freno a los abusos de los grandes propietarios y a la especulación”, dando a la vivienda el estatus de “prioridad sin lugar a dudas”.

Contra la “demagogia” y el “populismo”

Una perspectiva que se contrapone a las medidas de ‘prioridad nacional’ del nuevo gobierno autonómico, que conformarán PP y Vox, y que según Lobo “están ancladas en la demagogia y el populismo”.

También opinó al respecto Fernández de los Muros, que justificó la movilización de este sábado como “imprescindible”, y avanzó que “no va a ser la última” que convoquen para evitar que la vivienda siga siendo “un negocio”. “Con la vivienda no se puede especular, es un derecho de todos y todas y no puede haber discriminación”, aseveró.

Precisamente por ello lamentó el acuerdo de gobierno entre PP y Vox por incluir postulados en materia de vivienda “completamente discriminatorios y racistas”, al exigir el empadronamiento en Castilla y León durante diez años para acceder a las ayudas a la compra o de cinco años para el alquiler.

“No estamos para nada de acuerdo y hoy también reivindicamos lo que entendemos que debe ser un derecho real para todos”, concluyó, antes de agradecer la presencia en la manifestación de miembros del Consejo de la Juventud porque “la gente joven es la que está sufriendo de una forma más directa todo lo que tiene que ver con los abusivos precios de la vivienda”.