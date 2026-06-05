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Uno de los secretos naturales mejor guardados en Castilla y León: cascadas y cañones al alcance de tu mano

Si buscas un plan tranquilo para este domingo, apunta este rincón poco conocido: un parque natural en la provincia de Segovia

Vista de Hoces.

Vista de Hoces. / Turismo CyL

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Abril Oliva

Si buscas un plan de domingo tranquilo, con agua y lejos de multitudes, apunta este rincón poco conocido: el Parque Natural de las Hoces del río Duratón. Está situado en el noreste de Segovia, aguas abajo de la villa de Sepúlveda. En esta zona el río se ha encajado en un profundo cañón, que en algunos lugares alcanza más de 100 metros de desnivel. Al interés y belleza del paisaje hay que añadir la gran riqueza arqueológica e histórica que encierra en su interior esta garganta.

En los altos farallones rocosos que culminan las hoces anidan casi 768 parejas de buitres leonados, acompañados de un buen número de alimoches, águilas reales y halcones peregrinos.

Los valores naturales se engrandecen con la ermita románica de San Frutos, la cuevas con grabados de la Edad del Bronce y el conjunto arquitectónico de Sepúlveda. En esta última localidad es obligado probar sus deliciosos asados. Parada obligatoria allí.

¿Por qué elegir Castilla y León?

Porque el tiempo parece detenerse. Más allá de los destinos turísticos habituales, la comunidad esconde lugares recónditos ideales para desconectar, disfrutar de la naturaleza y huir de las multitudes, especialmente en verano.

En muchas de sus provincias se pueden encontrar pozas naturales, gargantas escondidas y pequeños parajes de agua donde refrescarse en plena tranquilidad.

Pero no todo es agua. Castilla y León también guarda pueblos aislados, valles olvidados y senderos poco transitados. En León, por ejemplo, hay zonas de montaña donde apenas se escucha más que el viento, mientras que en Soria o Palencia abundan paisajes abiertos y solitarios que invitan a perderse sin rumbo.

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Estos espacios tienen algo en común: no están masificados, no aparecen en todas las guías y conservan una autenticidad difícil de encontrar hoy en día. Son lugares donde el silencio, la naturaleza y la calma siguen siendo protagonistas.

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