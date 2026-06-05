Mañueco será investido el próximo martes con los votos de PP y Vox, y el "no" de casi toda la oposición

El candidato popular Alfonso Fernández Mañueco será investido, previsiblemente, el próximo martes, 9 de junio, como presidente de la Junta de Castilla y León por tercera vez, al contar en esta ocasión con los votos a favor de los grupos Popular y Vox, que con sus 47 procuradores superan la mayoría absoluta (42). Los socialistas, UPL y Soria YA no le darán su apoyo, mientras se desconoce todavía que hará Por Ávila.

Este viernes, la Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces, fijó la fecha y el orden del debate de investidura previsto para el próximo martes, que comenzará a las 12.00 horas con la exposición por parte de Fernández Mañueco del programa de gobierno sin límite de tiempo ante el pleno de la Cámara, con el fin de recabar el apoyo parlamentario.

Una vez termine, se suspenderá la sesión que se retomará a las 16.00 horas con las intervenciones de los grupos que tendrán 30 minutos iniciales y otros diez para la réplica al candidato, que sin embargo puede utilizar el tiempo que considere en sus respuestas. Comenzará, en primer lugar, el Socialista y le seguirá el Mixto -UPL, Soria YA y Por Ávila-, por lo que cerrarán el debate Vox y el PP, antes de que se produzca una votación que se iniciarán en torno a las 20.00 horas.