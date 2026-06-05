La Junta reivindica el patrimonio natural de Castilla y León como legado para las futuras generaciones

La Junta de Castilla y León se ha sumado hoy a las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente, jornada impulsada por las Naciones Unidas, y que tiene como objetivo mostrar un mensaje en defensa de los recursos de la comunidad. Desde el Ejecutivo se han sumado a las celebraciones de este día para subrayar la necesidad de actuar ante los desafíos ambientales globales, garantizar la preservación de los diferentes recursos naturales que ayudan a salvaguardar el bienestar de las personas y protegen el futuro de las próximas generaciones.

Castilla y León presume de contar con uno de los patrimonios naturales más ricos de Europa. Los bosques, montañas, ríos, humedales y espacios protegidos dotan a la comunidad de una gran riqueza biológica además, de convertirse en una de sus señas de identidad. Gracias a esta jornada, la Junta ha destacado la importancia que tiene avanzar en la conservación de la biodiversidad, la restauración de los ecosistemas y la protección de los recursos naturales, pues son esenciales para acabar con la pérdida de la biodiversidad o el riesgo de los incendios forestales.

Decenas de palistas, en el Lago de Sanabria. | LOZ / P. F.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha recordado que" el artículo 45 de la Constitución Española reconoce el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, pero al mismo tiempo debe conservarlo". En ese sentido, también subrayó que" la gestión de los espacios naturales debe sustentarse entre el equilibrio de la conservación y disfrute, compatibilizándolo con la protección de los recursos naturales, la actividad de la población local y el uso responsable de los visitantes".

Castilla y León cuenta con 33 espacios naturales protegidos que muestran la convivencia entre la naturaleza y el desarrollo, contribuyendo a preservar la biodiversidad y generando oportunidades en los entornos rurales, pues acerca el conocimiento y disfrute del patrimonio a la sociedad. Por ello, desde la Junta se hace un llamamiento para el correcto uso y cuidado de estos espacios.

Junto a esta celebración, Castilla y León ha acogido el congreso Esparc202 siendo está una zona de encuentro para los profesionales que cuidan de estos espacios. En este Día Mundial del Medio Ambiente, la Junta de Castilla y León ha reafirmado su compromiso hacía la protección de los espacios naturales y su biodiversidad.