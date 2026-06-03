UPL sostiene que el acuerdo de Gobierno de PP y Vox es un "pacto gris y del miedo" impulsado desde Madrid

Unión del Pueblo Leonés (UPL) se ha referido este miércoles al acuerdo de Gobierno alcanzado y ratificado por el PP y Vox en Castilla y León como un "pacto gris y del miedo" impulsado desde Madrid por los líderes nacionales de ambas formaciones políticas.

La portavoz leonesista en las Cortes de Castilla y León y secretaria general del partido, Alicia Gallego, ha señalado que el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, "no dejan de ser más que títeres de sus líderes nacionales".

Gallego ha incidido en que el acuerdo rubricado este miércoles es un "copia y pega" a los firmados con anterioridad en Extremadura y Aragón y ha anticipado que será "muy parecido" a lo que se firme en Andalucía en el futuro. "Nuestras necesidades son claramente distintas, llevamos medio año con las Cortes paralizadas y acumulamos tres meses desde que se celebraron las elecciones sin que les haya preocupado en absoluto los problemas de la ciudadanía y de nuestra tierra", ha añadido.

Del mismo modo, ha destacado que contar con un presupuesto "tampoco es una prioridad" al relegarlos ya a 2027 y sumar otro curso más sin cuentas actualizadas. Además, la líder leonesista ha apuntado que, dentro de las 324 medidas alcanzadas, su máxima es "una prioridad nacional que ni siquiera ellos son capaces de explicar", según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL.

Al respecto, ha añadido que no se habla de inversiones ni concreciones necesarias para el territorio leonés. "Se basan en muchos casos en los acuerdos alcanzados en otros territorios cuando no se tiene en cuenta a la Región Leonesa con sus peculiaridades y necesidades", ha agregado.

"Tampoco podemos esperar otra cosa de un partido como Vox, que no cree en las comunidades autónomas y que está más centrado en el reparto de puestos y sillones, donde más cómodo se siente el PP", ha sentenciado.