UGTCyL asegura que el acuerdo de gobierno es “la fotocopia de un fracaso” vivido cuatro años atrás

El secretario general de UGTCyL, Óscar Mario Lobo, ha convocado para mañana jueves de forma extraordinaria el Consejo Autonómico de la formación, para analizar “el tremendo impacto negativo que, indudablemente, tendrá el pacto de gobierno firmado entre el PP y Vox en Castilla y León para los intereses de las personas trabajadoras y de toda la ciudadanía castellana y leonesa”. Desde UGT subrayan: “Esta situación ya la hemos vivido hace cuatro años y estamos ante la fotocopia de un fracaso. Como un spoiler que arruina las expectativas de una película porque ya sabemos que será un fracaso”.

En un comunicado del sindicato recogido por Ical, señaló que el nuevo acuerdo entre PP y Vox “es un regreso al pasado, a la etapa más negra de la historia de esta Comunidad”, y a “una fórmula que solo trajo perjuicios para la ciudadanía de esta autonomía y dejó como resultado un desastre en la gestión por parte de la ultraderecha y un clima social de confrontación que costó muchos meses superar”.

Para la organización sindical, “no tiene ningún sentido que se vean condicionadas las políticas públicas de esta Comunidad por los caprichos de una formación que solo representa a una sexta parte de los votantes y que tiene como objetivo implantar en Castilla y León las políticas reaccionarias de Trump y el recorte drástico de derechos de la motosierra de Milei”.

“La ultraderecha pretende atacar a los sindicatos por lo que defienden y por lo que representan. Porque quieren que las personas trabajadoras se encuentren indefensas y no puedan defender sus derechos ante los abusos del poder y las actuaciones de las élites económicas”, añaden además de advertir que “vienen con ansias de venganza y el resultado de este pacto será nefasto para toda la sociedad”.

Por esa razón, añaden, “no solo les sobran las organizaciones que defienden a los trabajadores, sino también las entidades sociales, que dan protección a los más desfavorecidos”. “Lanzan su odio contra ONGs que cuidan de las personas inmigrantes, como Cáritas; y contra asociaciones como Cruz Roja, que atiende a personas mayores o a personas con dificultades de movilidad. Es una derecha que carece del más mínimo sentimiento humanitario para con los débiles, como ya ha demostrado sobradamente el ídolo norteamericano al que imitan”, remachan.