Pedro Pascual (XAV) tira de ironía con el pacto PP-Vox: "Han tardado 80 días, igual que Willy Fog en dar la vuelta al mundo"

El procurador de Por Ávila (XAV), Pedro Pascual, criticó hoy que PP y Vox hayan necesitado casi tres meses para cerrar su acuerdo de gobierno, que aseguró no le ha causado “sorpresa ninguna” porque se asemeja a lo firmado antes en Extremadura y Aragón. "Han tardado 80 días, igual que Willy Fog en dar la vuelta al mundo", dijo en alusión a la serie de dibujos animados que se inspira en la novela de Julio Verne sobre las aventuras de Phileas Fogg.

“Lo que me molesta y repatea es que hayan tardado tanto tiempo”, insistió Pedro Pascual en declaraciones a Ical, ya que denunció se ha perdido un tiempo “valiosísimo” estos meses en Castilla y León. En su opinión, PP y Vox ya sabían con antelación qué iban a acordar por lo que señaló no entendía por qué no han firmado hasta este miércoles un pacto, que se compone de 324 medidas, agrupadas en 19 ejes.

“Vamos a ver lo que dura”, apuntó el procurador abulense, ya que auguró que PP y Vox se comportarán ahora como dos “amiguitos”, pero se irán distanciando a medida que avance la legislatura, como recordó ocurrió en el pasado. En un inicio, auguró que se centrarán en el “sanchismo” y en todos los casos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez y no tanto en la situación de Castilla y León.

Asimismo, el parlamentario echó en falta en el acuerdo inversiones y proyectos que permitan mejorar las comunicaciones, las infraestructuras y los servicios de su provincia. Por ello, avanzó que ejercerá una oposición “vigilante” y reivindicativa sobre cuestiones que beneficien a Ávila, ya que a su juicio los desequilibrios territoriales van a seguir creciendo en la comunidad.

“No veo nada para Ávila”, sentenció Pedro Pascual, quien consideró que su provincia no puede seguir esperando más tiempo, ya que recordó la actividad política se encuentra paralizada desde finales del pasado año, más aún desde que se celebraron las pasadas elecciones autonómicas, tras las que la Junta entró en funciones.