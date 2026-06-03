Martínez acusa a Mañueco de “tragar” por “su sillón” con un acuerdo “de la vergüenza” que “desmantela el estado del bienestar”

El portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, acusó hoy al presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de “tragar” con los postulados “xenófobos y racistas de la extrema derecha” para “mantener su sillón”, al firmar un acuerdo que el líder socialista definió como “de la vergüenza” y que “desmantela el estado del bienestar”.

En declaraciones recogidas por Ical durante una comparecencia ante los medios, celebrada apenas una hora después de la presentación del acuerdo por parte de Mañueco y el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, Martínez aseveró que el “pacto de los sillones” ha sido un documento “claramente elaborado desde Madrid por Feijóo y Abascal”, líderes nacionales de PP y Vox, y que supone la antesala de lo que ambas formaciones pretenden firmar para un posible gobierno conjunto a nivel nacional.

También criticó el líder socialista a Mañueco por no haberse “leído el pacto”, tras mostrar “desconocimiento” durante las preguntas formuladas por los medios o “una intención de ocultar las verdaderas intenciones del documento”, que aunque tiene “más páginas que el de Extremadura y Aragón, recoge idénticos planteamientos, xenófobos y racistas, y el objetivo claro de desmantelar el estado del bienestar”, según Martínez.

Unos postulados que el secretario autonómico socialista lamentó que asuman tanto Mañueco como Feijóo, líderes regional y nacional de un partido “supuestamente de estado” pero que acepta “el desmantelamiento del estado del bienestar” e introducir la prioridad nacional como parte de un acuerdo que “en vez de resolver los problemas de Castilla y León, va a generar mayores conflictos”.

Y es que, según Martínez, “la migración no es el problema de Castilla y León”. De hecho, recurrió al último informe del CES para recordar que la población migrante “es parte fundamental para abordar el reto demográfico en comunidades como la nuestra”.

De hecho, el secretario autonómico socialista lamentó que en el acuerdo “no se habla de los problemas de Castilla y León” y criticó como “cuestiones alarmantes” que desaparezcan del nombre de las consejerías “tres ejes fundamentales” para el desarrollo de la Comunidad como la ordenación del territorio, la vivienda y la igualdad.

El líder socialista también afeó a Mañueco que “no haya sido capaz de explicar” la división de competencias sobre medio ambiente en dos consejerías y que el documento firmado con Vox “satanice la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, que tanto bien está haciendo” al medio natural de Castilla y León, así como que “se compre el postulado de Vox” sobre el Diálogo Social, que según Martínez se desmantela como “la igualdad de oportunidades y el estado del bienestar”.

Papel del PSOE en las Cortes

“Auguro poco futuro a este gobierno”, aseveró a continuación Martínez, al significar que “esa confianza extrema” que aseguraron tener hoy tanto Vox como PP “se truncará pasado mañana en desconfianza”, dado que el acuerdo “no garantiza la solución a los problemas y va a generar tiranteces, movilizaciones y reivindicaciones” del tejido social de la Comunidad.

Para defender a esos agentes económicos y sociales, Martínez aseguró que su voz “va a ser traída a las Cortes por el PSOE para configurar una alternativa real” al gobierno autonómico. “Ejerceremos de catalizador y canalizador de las reivindicaciones sociales, de interlocutor con toda la sociedad civil para empujar al Ejecutivo a resolver los problemas de la ciudadanía”, sentenció.

De hecho, el líder socialista aseguró que su formación pondrá “todos los mecanismos, incluidos los legales, para salvaguardar el estado de derecho”, sin descartar elevar a los tribunales alguna de las medidas del acuerdo. “Con cada decisión ejecutiva que se tome, lo plantearemos”, concluyó.