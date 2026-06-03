Gobierno en Castilla y León
¿Habrá zamoranos en el nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y León?
Una vez anunciado el acuerdo entre PP y Vox, y a pesar de que aún no hay fecha para el debate de investidura, los rumores y las quinielas sobre quiénes ocuparán las nuevas carteras ya han empezado. Y todo parece indicar a que Isabel Blanco seguirá formando parte del Ejecutivo.
Organizar un Gobierno no es trabajo sencillo. Más allá de perfiles y nombres fuertes dentro de los partidos, en una comunidad autónoma tan extensa como Castilla y León los equilibrios territoriales juegan un papel muy importante. Una vez anunciado el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, las apuestas sobre quién ocupará cada cartera ya han comenzado en los corrillos periodísticos y políticos. De momento solo está claro quién ocupará la Vicepresidencia Primera, que será el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán; pero para el resto de carteras todo son rumores y apuestas.
Hasta ahora, en el Ejecutivo había dos zamoranas: Isabel Blanco como vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, y Leticia García en el departamento de Industria, Comercio y Empleo. Ahora, los mentideros tienen claro de que Isabel Blanco, que también ha estado al frente de la campaña electoral del futuro presidente, Alfonso Fernández Mañueco, seguirá en el Ejecutivo y que podría ocupar la Vicepresidencia Segunda (y con competencias en Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil).
Por su parte, Leticia García ha asumido ya su papel como portavoz del PP en las Cortes, por lo que en este caso todo parece indicar que la nueva Consejería de Industria, Empleo, Universidades y Comercio llevará otro nombre.
Carlos Fernández Carriedo, uno de los hombres fuertes de Mañueco, seguiría al frente de Economía y Hacienda; y en las quinielas aparece un nuevo nombre, una mujer que ha ido ganando fuerza en el partido y que en los corrillos aparece como posible consejera: María Pardo (la hasta ahora directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo).
Un nombre que genera dudas es Juan Carlos Suárez-Quiñones. Parece que nadie duda de que seguirá en el Ejecutivo, pero las opiniones se dividen sobre su futuro cargo, ya que hay quien apuesta por su continuidad al frente de la nueva cartera de Medio Ambiente y Energía (hasta ahora era de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio), pero también se le ubica al frente de otras responsabilidades, como podría ser Presidencia.
La provincia de Ávila lleva sin representación entre los altos cargos de la Junta desde que en junio de 2020 Germán Barrios dimitiera y dejara vacante la cartera de Empleo e Industria, por lo que algún nombre abulense podría ganar fuerza dentro del PP.
Y en el caso de Vox, parece que podría volver al ruedo Juan Pedro Medina, quien cambiara hace cuatro años al PP por Vox y ostentara el cargo de viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural.
Puede que la suerte no esté aún del todo echada, pero sea como fuere, hay que seguir esperando.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallecen ahogadas dos mujeres en una presa en Palencia al intentar salvar a un niño de tres años
- Prioridad nacional y un plan de choque contra las políticas migratorias; dos de los ejes del acuerdo entre PP y Vox
- Las corrientes de la presa de Baños de Cerrato (Palencia), posible causa de la tragedia en la que murieron una madre y una abuela
- Los diez mejores lugares en Castilla y León para perderte este verano, según la Inteligencia Artificial: hay dos de Zamora
- La zamorana Lucía Gonzalo, premio joven a la Música
- El mejor cocido de España no se come en Madrid, está en este pueblo leonés
- El lugar idílico en Castilla y León para refrescarte a solas entre cañones rodeado de naturaleza
- Un millar de bomberos forestales de Castilla y León se niega a extinguir incendios ante la “gravísima” situación de inseguridad jurídica