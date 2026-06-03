¿Habrá zamoranos en el nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y León?

Organizar un Gobierno no es trabajo sencillo. Más allá de perfiles y nombres fuertes dentro de los partidos, en una comunidad autónoma tan extensa como Castilla y León los equilibrios territoriales juegan un papel muy importante. Una vez anunciado el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, las apuestas sobre quién ocupará cada cartera ya han comenzado en los corrillos periodísticos y políticos. De momento solo está claro quién ocupará la Vicepresidencia Primera, que será el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán; pero para el resto de carteras todo son rumores y apuestas.

Hasta ahora, en el Ejecutivo había dos zamoranas: Isabel Blanco como vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, y Leticia García en el departamento de Industria, Comercio y Empleo. Ahora, los mentideros tienen claro de que Isabel Blanco, que también ha estado al frente de la campaña electoral del futuro presidente, Alfonso Fernández Mañueco, seguirá en el Ejecutivo y que podría ocupar la Vicepresidencia Segunda (y con competencias en Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil).

Por su parte, Leticia García ha asumido ya su papel como portavoz del PP en las Cortes, por lo que en este caso todo parece indicar que la nueva Consejería de Industria, Empleo, Universidades y Comercio llevará otro nombre.

Carlos Fernández Carriedo, uno de los hombres fuertes de Mañueco, seguiría al frente de Economía y Hacienda; y en las quinielas aparece un nuevo nombre, una mujer que ha ido ganando fuerza en el partido y que en los corrillos aparece como posible consejera: María Pardo (la hasta ahora directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo).

Un nombre que genera dudas es Juan Carlos Suárez-Quiñones. Parece que nadie duda de que seguirá en el Ejecutivo, pero las opiniones se dividen sobre su futuro cargo, ya que hay quien apuesta por su continuidad al frente de la nueva cartera de Medio Ambiente y Energía (hasta ahora era de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio), pero también se le ubica al frente de otras responsabilidades, como podría ser Presidencia.

La provincia de Ávila lleva sin representación entre los altos cargos de la Junta desde que en junio de 2020 Germán Barrios dimitiera y dejara vacante la cartera de Empleo e Industria, por lo que algún nombre abulense podría ganar fuerza dentro del PP.

Y en el caso de Vox, parece que podría volver al ruedo Juan Pedro Medina, quien cambiara hace cuatro años al PP por Vox y ostentara el cargo de viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural.

Puede que la suerte no esté aún del todo echada, pero sea como fuere, hay que seguir esperando.