Dos fallecidos al colisionar dos camiones en la N-122, en Quintanilla de Arriba (Valladolid)

Dos varones fallecieron al colisionar frontalmente esta mañana, poco antes de las 9.00 horas, dos camiones en el kilómetro 314 de la N-122, en Quintanilla de Arriba (Valladolid), según informó el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 y recogió Ical.

Una llamada alertó de una colisión frontal entre los dos vehículos. En un primer momento se informó de que los dos conductores habían resultado heridos y se encuentran atrapados en el interior de las cabinas. Según indicó el alertante, uno de los camiones está ardiendo.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Diputación de Valladolid, que movilizaron dotaciones de Peñafiel y Arroyo de la Encomienda, así como Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Peñafiel y una ambulancia soporte vital básico. También acudió personal de Medio Ambiente. En el lugar, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de dos varones.