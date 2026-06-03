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Dos fallecidos al colisionar dos camiones en la N-122, en Quintanilla de Arriba (Valladolid)

Uno de los dos vehículos ardió tras el choque

Condenado a más de nueve años de prisión un masajista por agredir sexualmente a una cliente en Valladolid

Condenado a más de nueve años de prisión un masajista por agredir sexualmente a una cliente en Valladolid / LOZ

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ICAL

Dos varones fallecieron al colisionar frontalmente esta mañana, poco antes de las 9.00 horas, dos camiones en el kilómetro 314 de la N-122, en Quintanilla de Arriba (Valladolid), según informó el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 y recogió Ical.

Una llamada alertó de una colisión frontal entre los dos vehículos. En un primer momento se informó de que los dos conductores habían resultado heridos y se encuentran atrapados en el interior de las cabinas. Según indicó el alertante, uno de los camiones está ardiendo.

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Hasta el lugar acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Diputación de Valladolid, que movilizaron dotaciones de Peñafiel y Arroyo de la Encomienda, así como Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Peñafiel y una ambulancia soporte vital básico. También acudió personal de Medio Ambiente. En el lugar, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de dos varones.

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