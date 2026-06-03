CSIF denuncia la "prevención inexistente" de incendios en Castilla y León y reclama "un cambio estructural"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios denunció hoy la “prevención inexistente, por no decir nula” de incendios forestales por parte de la Junta de Castilla y León, a la que afeó que “no ha aumentado ni una sola persona de la plantilla”, al tiempo que le reclamó “un cambio estructural que todavía no se ha hecho”.

Así lo señaló la agente medioambiental y delegada de CSIF, Sara Mateo, durante la concentración protagonizada por el sindicato a las puertas del Centro para la Defensa del Fuego de León, en cuyo interior el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, presentaron el operativo de incendios para la temporada de riesgo alto.

“Suárez-Quiñones ha venido a presentar con orgullo un operativo y unos medios donde, a pesar de haberse invertido diez millones de euros más, la prevención ha sido inexistente, por no decir nula”, criticó la agente, quien aseguró que en dicho operativo “no se ha aumentado ni una sola persona de la plantilla” y en la que “la falta de personal que se vio en los incendios de 2025 no ha cambiado”.

A ello añadió que en la provincia de León, donde el año pasado ardieron más de 112.000 hectáreas, a día de hoy “no hay bulldozer, solo hay dos helicópteros operativos de los cuatro que deberían estarlo y las cuadrillas de tierra no van a acudir a incendios este verano porque las empresas no quieren afrontar los cambios de los Epis”.

Por ello y, tras lo que ocurrió el año pasado, Sara Mateo reclamó “un cambio estructural” que la Junta “no ha hecho”, sino que “sigue cometiendo una y otra vez los mismos errores”. “Como este año vuelvan a pasar las catástrofes y las desgracias del año pasado, no sé ya qué vamos a hacer”, advirtió.

Por su parte, el técnico de incendios y presidente de la administración general de CSIF, Agustín Argulo, señaló que “otras de las cuestiones incumplidas por parte del Gobierno autonómico” es que “hay unos 3.000 profesionales siguen sin estar reconocidos como bomberos forestales”.

“No es normal que el consejero negligente, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, siga presentando este esta campaña de incendios, sino que debería haber un nuevo consejero que presentara la nueva campaña de incendios se ponga a trabajar, que es lo que necesita el operativo para que no vuelva a suceder lo mismo que sucedió el año pasado”, finalizó Argulo, al tiempo no contempló la posibilidad de que Suárez-Quiñones pueda volver a estar al frente de Medio Ambiente, “cuando sigue poniendo en riesgo a la población de Castilla y León”.