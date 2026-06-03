Castilla y León recibirá 144 millones más por la actualización de las entregas a cuenta aprobada por el Gobierno

Castilla y León recibirá 144,4 millones de euros adicionales a través del Fondo de Suficiencia Global tras la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto-ley 13/2026, que actualiza las entregas a cuenta de los sistemas de financiación autonómica y local correspondientes a este ejercicio en un contexto de prórroga presupuestaria.

La norma, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), persigue adecuar los recursos que reciben las comunidades autónomas y las entidades locales a las previsiones de ingresos tributarios del Estado para 2026 y evitar tensiones de tesorería que podrían comprometer la prestación de servicios públicos esenciales.

En el caso de Castilla y León, el real decreto-ley contempla un suplemento de crédito de 144,44 millones de euros para financiar la actualización de las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global, uno de los mecanismos que integran el sistema de financiación autonómica.

Según recoge el texto, el importe adicional correspondiente a los meses transcurridos entre enero y junio se abonará durante el mes de julio, mientras que el resto de la actualización se incorporará a los libramientos mensuales a partir de septiembre.

El Gobierno justificó la medida por la necesidad de trasladar a las comunidades autónomas el incremento de los recursos derivados de las nuevas previsiones de ingresos tributarios. De no actualizarse las entregas a cuenta, advirtió, podrían producirse problemas de liquidez en algunas administraciones territoriales, con repercusiones sobre el pago de servicios vinculados a la sanidad, la dependencia o los proveedores públicos.

Asimismo, el real decreto-ley actualiza las entregas a cuenta que reciben los ayuntamientos y diputaciones provinciales por su participación en los tributos del Estado. Para ello, el Ejecutivo habilitó suplementos de crédito superiores a 5.900 millones de euros destinados a municipios, diputaciones, cabildos y consejos insulares.

La norma incorpora además medidas de flexibilización financiera para las entidades locales. Entre ellas, permite destinar el superávit presupuestario de 2025 a inversiones financieramente sostenibles, incluida la promoción de vivienda, y exime en determinados supuestos de la obligación de aprobar planes económico-financieros cuando el incumplimiento de las reglas fiscales derive del uso del remanente de tesorería.

El Gobierno sostuvo que la actualización de las entregas a cuenta no modifica el actual sistema de financiación autonómica ni el régimen financiero de las entidades locales, sino que se limita a adaptar los recursos que reciben a la evolución prevista de los ingresos tributarios del Estado durante 2026.

La norma entrará en vigor mañana, un día después de su publicación en el BOE.