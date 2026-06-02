UGT alerta de la falta de personal para luchar contra los incendios en Castilla y León y CCOO convoca movilizaciones

UGT Servicios Públicos Castilla y León alertó hoy de que la comunidad afronta la campaña estival de incendios forestales en una situación “idéntica” a la del pasado año, marcada por la falta de personal, la ausencia de formación específica, las carencias en prevención y la escasa planificación del operativo, pese a los graves incendios registrados en 2025.

El secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, aseguró que el sindicato vuelve a denunciar “exactamente los mismos problemas” que hace un año y lamentó que la Junta no haya aprovechado los últimos meses para reforzar el dispositivo. “Estamos como en el día de la marmota. Volvemos a dar la misma rueda de prensa, las mismas personas y denunciando las mismas cosas”, afirmó en declaraciones recogidas por Ical.

Pérez Urueña recordó que el año pasado ya advirtieron de que la campaña comenzaba con efectivos insuficientes y con unas previsiones meteorológicas desfavorables, circunstancias que acabaron derivando en una temporada “catastrófica”, afirmó. “El tiempo nos dio la razón. Fue un año verdaderamente catastrófico”, señaló, al tiempo que recordó que incluso el propio presidente de la Junta reconoció entonces que el sistema había fracasado y que no había personal suficiente para afrontar los incendios.

El dirigente sindical criticó que, tras los incendios del pasado verano, “no ha valido nada” la experiencia acumulada ni las consecuencias sufridas por el operativo. “La Junta ha vuelto a hacer lo que mejor sabe hacer. Son unos maestros en no hacer nada”, aseguró. Asimismo, denunció la ausencia de avances en cuestiones que el sindicato lleva años reclamando, como la mejora de accesos a puestos de vigilancia o el refuerzo de plantillas, y lamentó que algunas torres permanezcan sin cubrir por la dificultad para encontrar trabajadores dispuestos a desempeñar funciones en condiciones precarias.

Además, consideró que la situación institucional de Castilla y León dificulta cualquier interlocución efectiva para abordar las deficiencias del operativo. “No tenemos a quién dirigirnos. Cuando haya un interlocutor, pediremos una reunión para negociar nuestras propuestas, pero ahora mismo no hay nadie que pueda tomar decisiones”, afirmó.

Pérez Urueña advirtió también de que las condiciones meteorológicas actuales elevan el riesgo de una campaña especialmente complicada. “Todos los indicadores apuntan a que puede ser peor que la del año pasado. Se dan todas las circunstancias para que haya grandes incendios”, manifestó, aunque puntualizó que su evolución dependerá también de factores imprevisibles y de la capacidad de respuesta del dispositivo.

Movilizaciones de CCOO

El sindicato CCOO convocará movilizaciones de los trabajadores de lucha contra los incendios de la Junta los días 10 y 11 de junio, antes de la declaración de peligro alto de incendios el día 12, ante el “caos” organizativo del operativo: “La otra opción es rezar”, indicó el responsable de Medio Ambiente de FSC CCOO Castilla y León, José Ramón Jiménez.

El dirigente sindical, junto al coordinador del sector autonómico de CCOO, Juan Carlos Hernández, ofrecieron hoy una rueda de prensa, recogida por Ical, en la que arremetieron contra el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones y su director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, ante un operativo “completamente obsoleto”, sin los medios prometidos y con un marco jurídico “de hace 25 años” que “no permitirá afrontar con ciertas garantías los incendios de sexta generación”, como recoge Ical.

El sindicato celebrará asambleas previas de los diferentes colectivos que integran el operativo y convocará concentraciones frente a las delegaciones territoriales de la Junta en todas las provincias menos Valladolid, el día 10 de junio, para movilizarse frente a la sede de la consejería en la capital del Pisuerga en la jornada siguiente. “Antes que rezar nos movilizamos para denunciar esta situación de desamparo de los trabajadores”, dijo.

Patata caliente

Juan Carlos Hernández recordó que han pedido la dimisión de Suárez-Quiñones y Arranz “decenas de veces” por su “incapacidad manifiesta para gestionar incendios” y expuso su deseo de que el consejero que se haga cargo de esta materia tras el acuerdo de gobierno PP-Vox, que se suscribirá en breve, les convoque “de urgencia, de forma inmediata” en “pleno inicio” de la campaña alta de incendios, que “va a ser complicada”.

Una materia que debe ser una “gran prioridad” para el próximo gobierno, dijo, para exponer: “No me gustaría estar en el pellejo de quien asuma la responsabilidad, es una patata caliente, pero hay que agarrar el toro por los cuernos y tomar decisiones”. Así, trasladó que la primera debería ser “cesar al director general que lleva 20 años y tiene una responsabilidad directa en la desorganizaciones del operativo que ha costado vidas, muchísimas hectáreas y puebles con sustos y más que sustos y sigue ahí”. Al respecto, apeló a que “el que llegue, que tome esa decisión primero y después todas las demás, desde la aplicación de la ley de bomberos forestales a dotar de suficientes efectivos a las plantillas”.

Cambios estructurales

José Ramón Jiménez exigió “cambios estructurales” en el operativo, en el que reina un “caos absoluto”, dijo, y está en una situación “mucho peor que el año pasado” y cargó contra la falta de capacidad de la consejería para reaccionar a situaciones como la actual, con temperaturas ya extremas, sin declarar el peligro alto de incendios, algo que debería haber hecho “hace más de diez días”. En este sentido, aseguró que el operativo provincial está al 30 por ciento, aunque el consejero “venderá” grandes cifras cuando lo presente durante los próximos días, pero “su credibilidad es nula”, defendió, con decisiones “contraproducentes” y “cuestionables”.

La situación, a su juicio, es “muy parecida” a la que se produjo en Zamora en 2022, con medios “escasísimos” y “con la misma desorganización que el año pasado”. “La situación es terrible”, resumió. Denunció que el operativo es el miso que el año pasado y que en 2022 en la provincia zamorana, con un incremento “ridículo” y la misma organización, “el peor operativo de España con diferencia”, sentenció. Asimismo, aseguró que se arrastra el “caos” del verano pasado, ya que se adeudan vacaciones y horas extras y todavía no se sabe quién va a estar de guardia. Agregó que el pasado 22 de mayo, la dirección general emitió una nota informativa de riesgo extremo “sin instrucción operativa ni medios” que solo decía “hay que miedo tenemos”, para declarar más tarde solo peligro medio, “pasa salir en los medios”.

En este contexto, Juan Carlos Hernández advirtió de que la campaña de incendios que viene va a ser “complicada por la cantidad de combustible que hay en los montes y las altas temperaturas” y sentenció que “las perspectivas son muy negativas, de mucho peligro ya en la actualidad, y estamos en situación de riesgo medio”.

Colectivo “en pie de guerra”

Hernández, quien animó a todos los compañeros que trabajan en el operativo a que secunden las movilizaciones y expuso que han invitado al resto de sindicato a que participen de forma conjunta, Al respecto, denunció que todos los colectivos del operativo “están en pie de guerra” desde celadores, pasando por ingenieros, agentes medio ambientales, conductores de motobombas, peones de montes y de extinción, vigilantes de incendios, personal técnico y de los centros provinciales y autonómico de mando.

En este sentido, recordó la movilización de los celadores de hace unos días, y criticó que desde el 15 de mayo deberían estar los calendarios de guardias, “y estamos a 2 de junio” sin que se hayan publicado. Recordó asimismo, la querella que mantiene el sindicato contra la Junta por el incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales por parte de las consejerías de Medio Ambiente y de Presidencia, que “sigue viva y nos refuerza más en nuestros argumentos”.

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Jiménez agregó que el último colectivo “cabreado” son los 300 ingenieros de la sede dela consejería, porque sigue sin aplicarse la ley de bomberos forestales, cuando “son los primeros responsables de extinguir los fuegos”, junto a los agentes medio ambientales. Así, lamentó que la Junta mantiene un “marco jurídico casi del siglo pasado”, con el que “es imposible afrontar los peligros a los que se enfrenta el operativo”.