¿Quieres visitar las Cortes de Castilla y León? Hazlo del 9 al 17 de junio

Las Cortes de Castilla y León se suman a la celebración de la Semana Internacional de los Archivos, que tendrá lugar del 8 al 12 de junio, con la organización de visitas guiadas los días 9 de junio a las 12.00 horas y 17 de junio a las 17.30 horas, previa reserva en el teléfono 983420146.

A través de esta actividad, se ofrece a la ciudadanía la oportunidad de conocer de primera mano el valor del patrimonio documental custodiado por la institución y el papel que desempeñan los archivos en la sociedad, contribuyendo al conocimiento, la transparencia y la garantía de derechos.

La Semana Internacional de los Archivos, impulsada por el Consejo Internacional de Archivos (ICA), constituye una plataforma global para poner en valor las funciones sociales de los archivos: facilitar la rendición de cuentas, preservar la memoria, salvaguardar los derechos y apoyar el Estado de Derecho.

Cada año, el ICA propone un lema que articula las actividades desarrolladas a lo largo de esta semana. En esta edición, el tema elegido es #ArchivosParaLaJusticia: Derechos, memoria y futuros, que pone el foco en los archivos como infraestructuras activas que sostienen la justicia a lo largo del tiempo, desde las violaciones del pasado hasta las responsabilidades presentes y las aspiraciones futuras.

Desde las Cortes, señalan en un comunicado difundido por Ical que los archivos conservan documentos fundamentales para el ejercicio de la justicia y la protección de los derechos. La forma en que estos se preservan, describen y gestionan influye directamente en la capacidad de las personas y las comunidades para acceder a la verdad y exigir responsabilidades. En este sentido, los archivos actúan como fuentes fiables que documentan decisiones y actuaciones, respaldando los sistemas que garantizan el Estado de derecho.

Además de su papel en los marcos jurídicos, los archivos también contribuyen a los procesos de memoria y diálogo social, especialmente en aquellos contextos en los que los mecanismos legales pueden ser limitados. Esto refuerza su papel en enfoques restaurativos, preventivos y éticos de la justicia. Todo ello requiere, asimismo, una reflexión continua sobre las prácticas archivísticas y un compromiso con modelos más inclusivos y participativos que garanticen un acceso equitativo a la información.

Dentro de los subtemas propuestos por el ICA, el Archivo de las Cortes de Castilla y León se identifica especialmente con ‘Archivos para la rendición de cuentas: Estado de derecho, verdad y justicia transicional’, que destaca el papel de los archivos como fuentes de evidencia que documentan decisiones, acciones y responsabilidades, así como su importancia en el apoyo a la transparencia y a los procesos vinculados a los derechos humanos.