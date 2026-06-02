El PSCyL critica que la Junta no cuente con una “alternativa” para presentar en la bilateral sobre financiación

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, criticó hoy que la Junta no cuente con una “propuesta alternativa” para presentarla en la reunión sobre financiación autonómica que ha convocado el Ministerio de Hacienda, si bien el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco ha avanzado que no acudirá a ningún encuentro bilateral.

De la Rosa, procurador por Burgos, que compareció para presentar varias iniciativas parlamentarias, respondió al mensaje publicado por el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que aseguró que Castilla y León no acudirá a este encuentro y señaló que la comunidad no acepta una propuesta que “asigna el 1,29% por ciento de los fondos, cuando representa casi el 20% del territorio y el 5% de la población de España”.

Al respecto, el secretario autonómico de Organización recordó que el PSOE ya trasladó que les parecía “insuficiente” la propuesta lanzada por el Gobierno central. “Nos sonaba muy bien sobre el papel, pero luego la música no sonaba tan bien. Cuando ves la cifra en comparación con otras provincias”, añadió. Por ello, tal y como explicó, trasladaron la necesidad de “modificarla”.

Sin embargo, también mostró su “sorpresa” porque la Junta, siendo el interlocutor en este encuentro y trasladando los intereses de Castilla y León, no acuda a la reunión con una “propuesta alternativa”. “No vale el no lo quiero, no me gusta. ¿Qué propones tú? Haz tu trabajo y plantea una alternativa. Es una falta de respeto a nuestra Comunidad Autónoma y a los ciudadanos”, concluyó.