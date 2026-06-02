Gamarra garantiza “estabilidad” en Castilla y León mediante un acuerdo de Gobierno basado en “la voluntad de los ciudadanos”
La parlamentaria popular deja en manos de Mañueco los detalles del pacto y pide tranquilidad al electorado
J.M.A. / ICAL
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, garantizó hoy “estabilidad” en Castilla y León mediante un acuerdo de Gobierno que, según avanzó, estará basado en “la voluntad de los ciudadanos”.
Gamarra, quien dejó en manos del presidente electo y en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y de quienes están llevando a cabo las negociaciones, la tarea de trasladar los detalles del pacto que el PP ultima con Vox y pidió tranquilidad al electorado en declaraciones recogidas por Ical en Salamanca.
“Lo que sí que pueden tener muy claro es que lo que ellos pidieron en las urnas es lo que va a surgir de ese acuerdo y que, al final, habrá una estabilidad y, sobre todo, un programa de gobierno que responda a la voluntad de los ciudadanos de Castilla y León expresada en las urnas”, refirió frente a los Juzgados de la plaza Colón, donde mantuvo, posteriormente, una reunión con abogados y procuradores.
Según ahondó, esa voluntad ciudadana es “la base” de la democracia. “El Partido Popular quiere recuperar esa es la decencia y la queremos devolver a las instituciones, borrando toda la corrupción que Sánchez ha llevado dentro del Gobierno de España”, denunció la parlamentaria popular.
“Es devolver el valor de la palabra y el valor del voto ciudadano. Es decir, que al final los gobiernos correspondan a lo que los ciudadanos han votado y pueden tener la tranquilidad, los ciudadanos de Castilla y León, que los acuerdos estarán en esa línea”, reflexionó para finalizar.
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