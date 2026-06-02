Celebra el día del "running" con la ruta más impresionante de Castilla y León

Este 3 de junio se celebra en todo el mundo el día del running, pero en Castilla y León se puede celebrar desde una ruta privilegiada que se encuentra bordeando Segovia. Conecta los barrios de San Lorenzo y San Marcos en un paseo por la historia reciente de esta provincia castellana.

Entre las vistas destacadas de la Senda del Molino, se encuentran, además de los ya mencionados, batanes y fábricas que en su día aprovechaban el curso del río Eresma. Desde la llegada de este al casco urbano hasta la Real Fábrica de la Moneda, esta ruta hace un repaso por los enclaves industriales más destacados de Segovia, como la Alameda del Parral, vestigio de la industria papelera segoviana.

Una senda muy variada

Una de las grandes ventajas de la Senda del Molino, que presenta una ruta solo de ida, pero fácilmente transitable, es que recorre tanto zonas urbanas como naturales, ofreciendo en un mismo recorrido vistas a construcciones con años de historia, como los molinos harineros, y tesoros verdes en zonas en las ue apenas hay intervención humana.

La ruta resulta perfecta para aquellos que deseen conocer un paisaje variado, en el que poder disfrutar de vistas impresionantes sin sufrir en el recorrido.

Es muy complicado encontrar, en medio de una capital de provincia, una ruta tan completa y con vistas así de impresionantes, con la que además puedas aprender sin esfuerzo (ni mental, ni físico a gran escala) la historia de su tierra. El lugar ideal para celebrar el día del running.