Solo el 8,9% de los mayores de 55 años emprende en Castilla y León, un punto menos que la media española

Castilla y León se sitúa por debajo de la media nacional en porcentaje de emprendedores mayores de 55 años, con una tasa del 8,9% frente al 9,9% registrado en el conjunto del país, según recoge el informe "El emprendimiento sénior en España", elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre en colaboración con el Observatorio del Emprendimiento de España.

El estudio revela que el 5,9% de los castellanoleoneses mayores de 55 años se encuentra al frente de empresas consolidadas, con más de tres años y medio de trayectoria, mientras que el 3% ha emprendido recientemente. En España, estos porcentajes se sitúan en el 7 y el 2,9%, respectivamente.

El trabajo destaca que el emprendimiento entre los mayores de 55 años gana peso en España impulsado por la necesidad de mantenerse activos en el mercado laboral y aprovechar los conocimientos adquiridos durante décadas de actividad profesional. En la actualidad, este colectivo supera los 16,9 millones de personas y representa el 34,76% de la población española.

Uno de los principales rasgos diferenciales de los emprendedores sénior es su estabilidad. La tasa de abandono empresarial se sitúa en el 1,2%, muy por debajo del 4,5% registrado entre las personas de 50 a 54 años y del 4,1% correspondiente a los menores de 50 años. Además, mientras entre los grupos de menor edad predominan quienes tienen intención de emprender en el futuro, entre los mayores de 55 años destaca el peso de las empresas ya consolidadas.

Motivaciones

La principal motivación para poner en marcha un negocio es la necesidad laboral. El 57% de los emprendedores de entre 55 y 64 años asegura que emprendió para ganarse la vida ante la falta de oportunidades laborales, porcentaje que se eleva al 65% entre quienes cuentan con empresas consolidadas. Junto a este motivo aparecen otros como el deseo de generar riqueza, impulsar cambios sociales o continuar con una tradición familiar.

Asimismo, el 82% de los emprendedores sénior considera que dispone de los conocimientos, experiencia y habilidades necesarios para sacar adelante una iniciativa empresarial. Además, el 39% afirma detectar oportunidades para emprender, mientras que únicamente el 35% reconoce sentir miedo al fracaso. Sin embargo, solo un tercio considera sencillo el proceso de creación de una empresa.

El informe también pone de manifiesto diferencias por sexo y nacionalidad. Entre los mayores de 55 años, el 9,1% de los hombres lidera empresas consolidadas frente al 5% de las mujeres. Asimismo, la tasa de emprendimiento reciente entre los extranjeros alcanza el 6,2%, más del doble que la registrada entre los españoles de la misma edad, situada en el 2,7%.

La mayoría de las iniciativas impulsadas por personas mayores de 55 años se concentra en el sector servicios, tanto en actividades dirigidas al consumidor como en servicios empresariales. Además, el estudio destaca el creciente peso de la sostenibilidad, ya que el 72% de los emprendedores sénior con empresas consolidadas prioriza el impacto social o ambiental de su actividad, mientras que el 65% adopta medidas para reducir su impacto ambiental y el 67% para maximizar el impacto social.

El informe concluye que el emprendimiento sénior constituye una oportunidad estratégica en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y las dificultades de inserción laboral de los mayores de 55 años. Por ello, sus autores consideran necesario impulsar políticas específicas que favorezcan el aprovechamiento del talento, la experiencia y la capacidad emprendedora de este colectivo.