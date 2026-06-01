La Junta subvenciona 41 proyectos de investigación en ciencia aplicada con 6,3 millones

La Consejería de Educación ha resuelto la concesión de subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación en ciencia aplicada, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027.

En total, se conceden 41 proyectos de investigación en ciencia aplicada con una financiación global de 6.300.000 euros. De ellos, la Universidad de Burgos desarrollará cuatro proyectos; la Universidad de León, tres; la Universidad de Salamanca, doce; la Universidad de Valladolid, 18; y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tres, a través del Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) de Valladolid, y del Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer (Ibmcc) y el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (Irnasa).

La financiación concedida por proyecto oscila entre los 60.000 y los 180.000 euros, en función de si la solicitud incluye la contratación de un investigador doctor con cargo al proyecto. La duración de estos contratos será de tres años, de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Ciencia. En total, se formalizarán 32 contratos de investigadores doctores.

La convocatoria contempla además la posibilidad de realizar contrataciones en actividades científico-técnicas para atender las necesidades específicas de los proyectos de investigación, reforzando así la capacidad operativa de los equipos beneficiarios.

Impulso al relevo generacional y a la cohesión territorial

Esta resolución corresponde a la tercera convocatoria del actual programa operativo FEDER y da continuidad a las mejoras introducidas en ediciones anteriores. Entre ellas figura la incorporación del coinvestigador principal, una medida orientada a favorecer la transición generacional en el liderazgo científico.

Además, seis jóvenes doctores estarán al frente de la dirección de los proyectos concedidos. Todos los proyectos cuentan con algún tipo de colaboración empresarial o con otro agente de desarrollo, lo que refuerza la conexión entre la investigación aplicada y el tejido productivo y social.

De los 41 proyectos financiados, 23 han recibido una valoración especial por estar ubicados en alguno de los campus exteriores de la comunidad -Ávila, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Ponferrada o Béjar- o por colaborar con agentes implantados en estos territorios, favoreciendo así un desarrollo más equilibrado de la actividad investigadora en Castilla y León.