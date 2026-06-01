Castilla y León dice "no" a Arcadi España: no acudirán a la reunión bilateral con Hacienda para negociar la financiación autonómica

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda en funciones, Carlos Fernández Carriedo, sentenció hoy que Castilla y León “no acudirá” a ninguna reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda sobre la nueva financiación autonómica, que solo “busca aplicar un modelo ya negociado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras”. “No somos partidarios de privilegios, ni ventajas; somos contrarios a la imposición del modelo, y de que se negocie de forma bilateral, porque lo que es de todos se debe negociar entre todos”, razonó el consejero.

Carriedo analizó así, para Ical, la carta remitida esta tarde por parte del Gobierno a todas las autonomías de régimen común, en la que insta a concertar reuniones bilaterales “de manera inmediata” para abordar la reforma de la financiación, para sentenciar que “Castilla y León no va a acudir”.

Carlos Fernández Carriedo indicó que el Ministerio de Hacienda quiere retomar este asunto tras la celebración de varias elecciones autonómicas, y fijar fechas, pero “ese no es el modelo” sino “una imposición más de un partido separatista y una cesión más por parte del presidente del Gobierno a una partido que exige este tipo de de cuestiones para mantener su apoyo”. El presidente del Gobierno, dijo, va cediendo a las exigencias de los partidos separatistas, ERC en este caso, en un asunto que “llevaba mucho tiempo parado, y que ahora se decide impulsar”.

Así, insistió en que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha dejado “muy claro” en varias ocasiones que Castilla y León “no va a participar en reuniones bilaterales exclusivamente con el Ministerio de Hacienda para dar la espalda a una financiación común, igual para todos” y asumir que “simplemente se nos informe del anuncio que hizo Oriol Junqueras sobre el nuevo modelo”.

Carlos Fernández Carriedo rememoró que a comienzos del año, el 8 de enero, se produjo la reunión de Pedro Sánchez con el líder de ERC, a la que siguió la presentación al día siguiente del nuevo modelo anunciado por Junqueras de manos de la entonces ministra María Jesús Montero, y la posterior celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el 13 de ese mes. Una cita, remarcó, en la que todas las autonomías menos una, Cataluña, con independencia del color político, expresaron su rechazo a la propuesta.

Todas las autonomías menos una, dijo, defendieron un modelo de financiación basado en la igualdad, en abordar el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos en cada territorio y en que “lo que es de todos se aborda entre todos”. “Nada ha cambiado”, resumió.

Ahora, tras las elecciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía “parece que se anuncia la idea de retomar la imposición de ese modelo de financiación pactado con Junqueras por Pedro Sánchez e imponerlo al conjunto de las comunidades autónomas”, lamentó de nuevo, para insistir en que “no se aborda entre todos lo que a todos afecta”.

En este contexto, exigió de nuevo un modelo basado en la “igualdad entre todos los españoles” y argumentó que “los recursos públicos tiene que ir a los servicios públicos de todos abordando el coste efectivo en el territorio”. “Nos oponemos a que esto se haga de firma bilateral, simplemente para mantener reuniones en las que se nos imponga ese modelo pactado por Sánchez y Junqueras, ni siquiera con una comunidad autónoma”, cerró.

Carta del Gobierno

Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda anunció hoy que iniciará reuniones bilaterales de manera inmediata con todas las comunidades para abordar la reforma de la financiación autonómica, por lo que señalaron que esta tarde se han remitido a todas las consejerías de Hacienda de las autonomías de régimen común y de Ceuta y Melilla una carta para concertar fechas.

Desde el Ministerio trasladaron en un comunicado que se mantiene el compromiso de convocar próximamente un Consejo de Política Fiscal y Financiera, que sería el paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma del sistema de financiación autonómica y el inicio del trámite parlamentario con el objetivo de que se apruebe antes de finalizar el año.

Así, el nuevo modelo de financiación entraría en vigor el 1 de enero de 2027. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, será el encargado de mantener las reuniones bilaterales, que podrán ser presenciales o por videoconferencia en función de la disponibilidad o preferencia de las autonomías.

El compromiso de la celebración de estas reuniones bilaterales se adquirió en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando el Ministerio de Hacienda presentó su reforma del sistema, cuya aprobación permitiría elevar en 20.975 millones de euros los recursos de las autonomías, señalaron fuentes ministeriales.