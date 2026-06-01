Carlos Martínez acusa a PP y Vox de "repartirse Castilla y León" y exige conocer el contenido de su pacto

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, acusó hoy al Partido Popular y a Vox de haberse repartido “Castilla y León y los sillones del Ejecutivo autonómico”, y reclamó conocer el contenido íntegro del acuerdo que permitirá la investidura de Alfonso Fernández Mañueco.

Martínez, que participó en Soria en una reunión preparatoria de las municipales de 2027, confió en que esta semana se haga pública la fecha del pleno y advirtió de que la Comunidad acumula ya cerca de seis meses sin rendición de cuentas en las Cortes.

Asimismo, aseguró que espera que durante los próximos días “se certifique la felonía y la venta de esta comunidad autónoma y de los intereses de los castellanos y leoneses”.

El secretario general de los socialistas castellanos y leoneses lamentó que, desde las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo, Castilla y León continúe con un Ejecutivo en funciones y sin actividad parlamentaria ordinaria. Asimismo, subrayó que la Comunidad ha vivido seis meses sin rendición de cuentas y sin que el presidente de la Junta haya comparecido para explicar su proyecto político.

También criticó la falta de información sobre los compromisos alcanzados entre PP y Vox y reclamó conocer la "letra pequeña" del acuerdo. En su opinión, el reparto de responsabilidades dentro del futuro Gobierno autonómico podría tener consecuencias en materias como la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos laborales, la libertad sindical o las políticas dirigidas al sector agrario.

Finalmente, comparó las negociaciones entre ambas formaciones con los antiguos tratados en los que las potencias se repartían territorios y sostuvo que, más allá del reparto de cargos, lo relevante será comprobar si el pacto afecta a cuestiones fundamentales para Castilla y León. Por ello, insistió en la necesidad de que se convoque cuanto antes el pleno de investidura para que los ciudadanos conozcan el contenido real del acuerdo y las líneas de actuación del futuro Ejecutivo autonómico.