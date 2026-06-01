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El capricho de roca y agua al que peregrinar en Castilla y León

¿Con ganas de hacer una escapada rural? Descubre este lugar, perfecto para desconectar

Cascada en Orbaneja del Castillo

Cascada en Orbaneja del Castillo / Cedida

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Isabel Rodríguez

En Castilla y León, la caprichosa orografía cincelada por la fuerza del agua y del viento nos regala un paisaje de ensueño perfecto para los amantes del turismo rural. En el noroeste de la provincia de Burgos se sitúa el Valle de Sedano y las Loras. Los ríos Rudrón y Ebro han diseñado a su antojo un paisaje con una belleza digna de admirar en diferentes localidades, como recoge el portal de turismo de Burgos.

En Valdelateja, el río Rudrón desemboca en el río Ebro. Aquí encontramos un manantial termal y desde esta zona también parten distintas rutas de senderismo. La ruta hasta la ermita de Castrosiero es la más recomendable debido a sus vistas espectaculares.

En Sedano, pueblo ligado al autor Miguel Delibes, podemos contemplar numerosas casas de sillería blasonadas además de la iglesia de Santa María, un tempo renacentista digno de admirar. En esta línea, en Pesquera del Ebro, también podremos caminar entre casas solariegas que dan fe del noble pasado de quienes las habitaron.

En Covanera hallamos lo que muchos han coincidido en denominar el "Everest" del espeleobuceo, ya que es una de las cuevas subacuáticas más largas del mundo.

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Orbaneja del Castillo

Pero, sin duda, la joya de la corona es Orbaneja del Castillo. Está declarada Conjunto Histórico Artístico y sus calles son un claro reflejo del mestizaje cultural propiciado por la convivencia durante siglos de mozárabes, cristianos y judíos. Su cascada —de 25 metros de altura— en el centro del pueblo es el centro de todas las miradas y objetivo de todas las fotografías. Además, el Convento y Hospital de San Albín es el lugar perfecto para dar cobijo y descanso a los peregrinos del Camino de Santiago, quienes se encuentran en su caminar con su envidiable cascada, un capricho de roca y agua brindado por la naturaleza.

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