Tres jóvenes heridos, dos de ellos por arma blanca, en una pelea multitudinaria en Palencia

Dos hombres y una mujer de unos 25 años resultaron heridos, al menos dos de ellos por arma blanca, en el transcurso de una pelea multitudinaria registrada frente a una discoteca situada en la calle Puebla, en Palencia capital, según informó el 1-1-2.

Al parecer, se registró una agresión en grupo que se saldó con varias personas heridas y al menos dos de ellas tenían heridas por arma blanca. Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Policía local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario atendió a tres personas: dos hombres, trasladados en UVI móvil al Complejo Asistencial de Palencia, y una mujer que fue evacuada en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial.