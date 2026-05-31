Fallecen ahogadas dos mujeres en una presa en Palencia al intentar salvar a un niño de tres años

Dos mujeres han fallecido ahogadas en la presa de Baños de Cerrato, en Venta de Baños (Palencia), al intentar salvar a un menor de tres años. El suceso ha tenido lugar a las 18.35 horas de este domingo.

El 1-1-2 ha recibido una llamada informando de que un menor de 3 años se está ahogando en la presa y de que hay una persona intentado sacarle del agua pero no puede. Desde la sala del 1-1-2 se informa a los bomberos de la Diputación de Palencia, a los Bomberos de Palencia, a la Guardia Civil (COS) de Palencia, a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil y al Centro Coordinador de Emergencias que se encarga de coordinar el incidente.

Posteriormente, durante el seguimiento del incidente, el alertante indica que han sacado al menor del agua y hay dos mujeres adultas que han fallecido. En el lugar, los servicios de emergencia confirman el fallecimiento de las dos mujeres y comunican que el menor se encuentra a salvo.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde) al lugar.