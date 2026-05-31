CyL Digital vuelve con 175 actividades formativas gratuitas en Castilla y León

La Junta de Castilla y León continúa reforzando durante el mes de junio su compromiso con la capacitación tecnológica de la ciudadanía a través de una nueva programación de CyL Digital, que ofrecerá 175 actividades formativas gratuitas repartidas por toda la comunidad.

Con esta nueva convocatoria, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital mantiene su apuesta por acercar las competencias digitales a toda la población, favoreciendo que cualquier persona pueda desenvolverse con autonomía en el entorno digital y aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación tecnológica, con independencia de su edad, perfil profesional o lugar de residencia.

La programación de junio vuelve a combinar formación presencial y online con un enfoque eminentemente práctico y accesible. Del total de actividades previstas, 93 se desarrollarán en los Espacios CyL Digital de las nueve capitales de provincia, mientras que 82 tendrán lugar en los Centros Asociados del medio rural, una red que suma ya 347 sedes distribuidas por toda Castilla y León y que permite acercar esta oferta formativa a municipios de menor tamaño.

A esta propuesta presencial se incorporan también 15 cursos online, disponibles a través de la plataforma CyL Digital, que facilitan el acceso a la formación desde cualquier lugar y permiten adaptar el aprendizaje a los horarios y necesidades de cada usuario.

Los contenidos previstos para junio responden a situaciones cotidianas y demandas cada vez más presentes en la sociedad digital. Los participantes podrán formarse en cuestiones como el uso de Sacyl Conecta, la realización de trámites administrativos online, la banca digital o la gestión segura desde dispositivos móviles, además de profundizar en redes sociales, herramientas colaborativas, productividad digital, inteligencia artificial o aplicaciones prácticas de ChatGPT tanto en el ámbito personal como profesional.

CyL Digital mantiene además una atención especial hacia colectivos con mayores dificultades de acceso o adaptación tecnológica, como personas mayores, desempleados, personas con discapacidad o población inmigrante. Al mismo tiempo, el programa continúa ofreciendo recursos específicos orientados a autónomos, emprendedores y pequeñas empresas que buscan incorporar herramientas digitales a su actividad diaria y mejorar su competitividad.

Como complemento a esta formación, la Junta sigue impulsando la acreditación oficial de competencias digitales a través de TuCertiCyL, el sistema de certificación de conocimientos digitales de Castilla y León. Durante el mes de junio se desarrollarán 33 pruebas de evaluación, distribuidas entre niveles básico e intermedio, que permiten reconocer oficialmente los conocimientos adquiridos y reforzar las oportunidades de empleabilidad y desarrollo profesional de los participantes.