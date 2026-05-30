La zamorana Lucía Gonzalo premiada en la 37 edición de los premios Arte Joven

La zamorana Lucía Gonzalo ha sido galardonada en la categoría de música en el XXXVII certamen de Arte Joven. La compositora y cantautora comparte el premio con Cristina Len.

Después de 37 ediciones impulsando la creatividad, el programa Arte Joven continúa siendo una referencia autonómica y nacional entre los jóvenes talentos de las diferentes disciplinas artísticas. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha celebrado hoy la ceremonia de entrega de premios del XXXVII certamen, en el que se han inscrito cerca de 300 jóvenes artistas.

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se ha encargado de cerrar hoy la gala en la que se han conocido los premiados de esta edición y a quienes se les ha entregado los correspondientes galardones. La número dos del Ejecutivo autonómico ha felicitado tanto a los ganadores como a los finalistas, de quienes ha manifestado que son la viva representación de una juventud que, con talento y dedicación, pueden llegar a lo más alto en el mundo del arte y de la cultura. Blanco ha insistido en que esta iniciativa es elemental para el Gobierno de la Comunidad, ya que la apuesta por reforzar las carreras artísticas de estos jóvenes en su propia tierra significa apostar también por retener el talento.

En una gala conducida por la actriz vallisoletana Eva Marciel y por el periodista deportivo zamorano Óscar González Turiño, y celebrada en el centro cultural Miguel Delibes, Isabel Blanco ha reiterado el compromiso de la Junta con los jóvenes creadores de la Comunidad y el apoyo del Gobierno autonómico a estos artistas en las primeras etapas de sus carreras. Un apoyo que se manifiesta no sólo a través de la dotación económica de los premios, sino en un amplio despliegue promocional.

El Gobierno autonómico concede 2.500 euros y 1.000 euros por modalidad para el primer y segundo premio respectivamente, unas cuantías que se incrementaron y uniformizaron en el certamen del año anterior, cuando se pasó de un total de 36.000 euros a 45.500. Además, se han otorgado cuatro menciones especiales que, aunque no tengan dotación económica, implican un reconocimiento de la obra, lo cual tiene un impacto muy beneficioso en sus currículums. En total, se han concedido premios en trece categorías distribuidas en siete áreas. Los primeros galardones pueden consultarse más abajo, y todos los premios y las menciones especiales, en la tabla anexa.

Lanzadera creativa

La gran novedad de esta edición es la puesta en marcha de la denominada lanzadera creativa, cuyo objetivo es potenciar la creación colectiva y apoyar la consolidación de la identidad artística mediante formación especializada. La iniciativa consiste en que los jóvenes artistas puedan vivir una experiencia intensiva de fin de semana, en la que se celebrarán talleres y sesiones prácticas y se fomentará el encuentro entre colegas del ámbito artístico.

Mentorías más completas y personalizadas

En la pasada edición se puso en marcha un programa de ‘mentorización’ para jóvenes artistas completamente gratuito y dirigido a los galardonados de cada edición, en el cual expertos en distintas disciplinas artísticas forman, en sesiones grupales e individuales, a los talentos castellanos y leoneses. También se lleva a cabo un ‘acompañamiento inspirador’ para que estos profundicen en el desarrollo de las actitudes y las aptitudes necesarias para un artista.

Este año, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha decidido reforzar este programa ampliando el número de sesiones y de temáticas, con el objetivo de ofrecer un itinerario más completo, flexible e individualizado, es decir, que se adapte a las necesidades de los diferentes procesos creativos de los jóvenes artistas. Tal y como ha explicado Isabel Blanco, el objetivo es que estos jóvenes creadores definan su estilo artística y proyecten su talento con confianza y autenticidad.

Permanente difusión de las obras

Si bien la dotación económica de los premios ayuda sobremanera en las primeras etapas de un artista, la labor de difusión y promoción de sus creaciones es elemental a la hora de continuar avanzando. Por ello, a través del Instituto de la Juventud de Castilla y León, la Junta lleva a cabo distintas iniciativas para que los ciudadanos conozcan las obras.

Una de las acciones más icónicas es la exposición itinerante ‘Art on the Road’, en la cual se muestran las piezas artísticas en las áreas de pintura, otras modalidades de artes plásticas y visuales, diseño de moda y joyería/bisutería. Esta exhibición recorre diferentes puntos de la Comunidad, especialmente del medio rural. En estos espacios estará disponible el catálogo de Arte Joven, que la Junta imprime con las obras premiadas.

Junto a esto, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pone a disposición de los jóvenes creadores la Sala Unamuno del Instituto de la Juventud de Castilla y León, la cual está ubicada en Salamanca y es un espacio expositivo que se cede de manera gratuita.

En el ámbito específico de la literatura, la Junta edita cada año los libros de los ganadores en las distintas modalidades de esta área, de los cuales se imprimen unos 2.000 y que se distribuyen por la red de Bibliotecas de Castilla y León. Además, los propios autores los presentan y firman en los coloquios literarios organizados por la Junta. A todo ello hay que sumar la Galería Virtual de Arte Joven y en la que se pueden ver las distintas obras.

El objetivo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades no es sólo dar a conocer las obras y a sus creadores, sino también fomentar los espacios de encuentro, el intercambio de ideas y el establecimiento de relaciones para tejer una red de jóvenes artistas que pongan sobre la mesa el talento asentado en Castilla y León.

Primeros premios ‘Arte Joven’

Área 1. Danza, teatro/microteatro y cine.

Cine: Julu Martínez por ‘Los rapaces’

Teatro: Kao Teatro por ‘La grieta en el mundo’

Danza: Gabriela Simón Hernández por ‘Geografía del Movimiento’

Área 2. Pintura. Silvia Rueda Valencia por ‘Luz entre cenizas’

Área 3. Otras modalidades de artes plásticas, dividida en las categorías de Fotografía, Escultura y Otras —ilustración, performance, grabado, video-art y similares—.

Fotografía: Alicia Basulto Calvo por ‘Hasta la raíz’

Escultura: Cristina de Pedrojuán Pascual por ‘Cuatro tulipanes’

Otras: Beatriz García López por ‘Tramoya’

Área 4. Letras, en la que se incluyen las categorías de Narrativa/teatro y Poesía.

Poesía: Silvia Gutiérrez Martín por ‘Venus no quiere nacer’

Narrativa/teatro: Elena Pérez Blanco por ‘Punto de fuga’

Área 5. Música, con dos categorías: una primera de Música clásica y jazz y una segunda para otras modalidades de música —pop, rock, nuevas tendencias, etc—.

Música clásica y jazz: ex aequo. Pablo Hernández Sánchez (Pablo Torti) y Manuel Vega Abad.

Otras modalidades de música: ex aequo. Cristina Len y Lucía Gonzalo.

Área 6. Diseño de moda y joyería/bisutería. Ex aequo. Alba del Cura Sanz por ‘Abjection’ y Virginia Sáez Martín por su colección ‘Liminal, look 1’

Área 7. Gastronomía. Inés Hernández Martín por ‘Postre Zapardiel’