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Isabel Blanco asegura que el pacto con Vox “está próximo” y recalca que será un acuerdo con medidas concretas

La vicepresidenta de la Junta asegura que se está trabajando “pensando en las personas de Castilla y León”

Acto de entrega de los premios del programa ‘Arte Joven: Jóvenes Artistas de Castilla y León 2026’

Acto de entrega de los premios del programa ‘Arte Joven: Jóvenes Artistas de Castilla y León 2026’ / ICAL

ICAL

Valladolid

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en funciones, la zamorana Isabel Blanco, confirmó este sábado que el pacto de entre Partido Popular y Vox para formar gobierno en Castilla y León “está próximo” y remarcó que será un acuerdo con “medidas concretas”.

Blanco, que realizó estas declaraciones en Valladolid, antes del acto de entrega de los premios del programa ‘Arte Joven: Jóvenes Artistas de Castilla y León 2026’, aseguró que, “pensando siempre en las personas de Castilla y León, se está trabajando y avanzando".

Por otra, parte la vicepresidenta se refirió a los Premios Arte Joven, que este año cumplen su 37 edición, asegurando que se trata de unos galardones que a lo largo de este tiempo se han ido adaptando y evolucionando, a la vez que han conservado el principal objetivo de promocionar a los jóvenes artistas, mostrar el talento que tienen y ayudarles a dar el primer paso para que apuesten por Castilla y León.

Entre las novedades de este año, Blanco se refirió a la puesta en marcha de una lanzadera creativa, unas jornadas que se van a celebrar durante dos días y que permitirá a los los premiados tener contactos con profesionales que les ayuden a desarrollar su vocación. Esto se une al programa de mentorización y a la difusión de las obras.

En este sentido, apuntó que se editan 2.000 libros de las ediciones ganadoras y también hizo referencia a la exposición itinerante que recorre las nueve provincias y donde se muestran las obras más gráficas. “Es el compromiso que tenemos con los jóvenes de Castilla y León, con los jóvenes de esta tierra, apostar por ellos, apostar por su talento, apostar por retener ese talento en Castilla y León, y sobre todo por seguir generando nuevas oportunidades”, afirmó.

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En esta edición de ‘Arte Joven: Jóvenes Artistas de Castilla y León 2026’ se han presentado 279 autores con 305 obras.

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