¿Vas a estudiar una FP? El plazo para solicitar la admisión es del 17 de junio al 7 de julio

La Junta abrirá del 17 de junio al 7 de julio el plazo para solicitar la admisión en ciclos formativos y cursos de especialización de formación profesional en modalidad presencial el próximo curso 2026-2027. Las personas interesadas deberán cumplimentar su solicitud de admisión a través de la aplicación web específica para ello, disponible en el Portal de Educación y la Sede Electrónica.

La presentación de la solicitud junto con la documentación correspondiente se puede hacer de forma presencial en el centro elegido donde se desee obtener plaza en primer lugar o de forma electrónica en el caso de poder acreditar el solicitante su identidad mediante certificado digital o DNI electrónico.

En la solicitud se pueden indicar, por orden de preferencia, hasta siete ciclos formativos en diferentes centros y provincias o hasta cinco cursos de especialización en su caso. Es importante recordar que únicamente se puede presentar una solicitud, independientemente de los ciclos o centros que se soliciten.

Posteriormente, del 20 al 23 de julio, será el plazo de matriculación para el alumnado que haya obtenido plaza. En el caso de ciclos formativos, el alumnado que no haya obtenido plaza en el centro donde presentó la solicitud o desee optar a una mejora en la adjudicación correspondiente a su segunda o sucesivas peticiones podrá participar previa petición, del 20 al 23 de julio, a las plazas vacantes que se generen. La matriculación en esta fase de resultas para el alumnado que haya obtenido plaza será del 29 al 30 de julio.

Asimismo, del 2 al 4 de septiembre, se abrirá un periodo extraordinario de admisión para el alumnado que no haya participado en el periodo ordinario y que no hubiese resultado adjudicatario de plaza escolar o que no hubiese formalizado la matrícula correspondiente. La matriculación en este periodo será del 15 al 18 de septiembre.

Por último, del 1 al 5 de octubre, se abrirá un periodo de admisión en oferta modular general en aquellos centros educativos que dispongan de plazas vacantes resultantes del proceso de admisión en modalidad presencial.