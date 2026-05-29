UGT advierte que Castilla y León está “a merced de un milagro para no arder” por “la pasividad absoluta” de la Junta

“La pasividad absoluta de la Junta de Castilla y León deja a la comunidad autónoma a merced de un milagro para que no arda porque están todas las características naturales para que pase, por lo que mismo es una cuestión de suerte”, advirtió hoy el secretario general de la federación de Servicios Públicos de la Unión General de los Trabajadores en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, quien lamentó que el Gobierno autonómico “lo que mejor hace es no hacer nada”.

Un año después de que se quemaran 220.000 hectáreas, Pérez criticó que, “a pesar de que la Junta prometió que el operativo iba a ser de naturaleza pública y presentó un decreto ley con lo que ya se había comprometido años anteriores”, la realidad es que “no se ha hecho absolutamente nada”, a pesar de que este verano es “mucho peor climatológicamente hablando”.

El secretario autonómico de UGT SP denunció así la “apatía y el desinterés de un gobierno autonómico” que “no ha dado formación a los trabajadores a pesar de que los incendios han pasado de ser convencionales a llegar a la séptima generación”, al tiempo que “no ha ampliado plantillas, no ha funcionalizado a los celadores y no han cubierto bajas”, de forma que “a día 29 de mayo se está en una situación peor que en la misma fecha del año pasado”.

En este sentido, recordó que, en 2022, cuando se produjo el incendio en La Sierra de Culebra (Zamora), se iniciaron negociaciones de Diálogo Social para que no volviera a pasar y se firmó un compromiso, “pero el problema de falta de personal del año pasado fue por el incumplimiento de ese acuerdo”, mientras que “lo único que han hecho este invierno es calentar para que, si hay un incendio, sea peor que el año pasado”.

El vicesecretario del sector autonómico de UGT SP CyL, Carlos Arenas, añadió que, al igual que el año pasado “se avisó de que como se produjeran determinadas condiciones climáticas que ya se habían avanzado los incendios podrían ser de la virulencia que fueron”, en el actual “si esas mismas condiciones se reproducen, como parece que será, la situación de los incendios será la misma”, ya que “no se ha hecho nada por evitarlo por parte de la Junta”.

“Las condiciones climáticas no dependen de nosotros y el número de incendios tampoco, pero sí se puede evitar la virulencia de los incendios que son de tal intensidad que, si se llega a ellos, es casi imposible que se puedan apagar por la acción humana, por lo que hay que vitar que haya combustible en los montes, pero la Junta no ha hecho nada durante el invierno, que es cuando se apagan los incendios”, trasladó.

Arenas también recordó que los acuerdos alcanzados con la Junta en materia de operativo de incendios suponían el paso de los bomberos forestales a doce meses, “pero como no les han formado en las tareas que debían realizar los ocho meses que no están en las tareas del operativo, no lo han podido hacer”. A ello añadió que “la Junta sigue con la idea de establecer la distribución de las diferentes épocas de peligro como siempre, pero no establece prohibiciones y obligaciones”.

Además, señaló que “gran parte del operativo privado, que dijeron que en un periodo de cuatro años pasaría de privado a público”, es posible que “no vaya a apagar incendios”, ya que “las empresas han dicho que no pueden asumir los costes para cumplir con la prevención de riesgo y que hacen un cierre patronal”, de forma que “los más de mil trabajadores dependientes de empresas privadas no trabajarán”.