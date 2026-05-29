Los diez mejores lugares en Castilla y León para perderte este verano, según la Inteligencia Artificial: hay dos de Zamora

Cuando el calor aprieta, no hace falta salir de Castilla y León ni irse a miles de kilómetros a precio de oro para encontrar refugios naturales donde bajar el ritmo y respirar aire fresco. Entre montañas, ríos, lagos y rincones poco transitados, la comunidad esconde destinos perfectos para perderse en verano y desconectar del bullicio.

Naturaleza, agua, sombra y tranquilidad. Son los filtros que maneja la Inteligencia Artificial cuando le pides que te seleccione los diez mejores destinos donde perderse por la comunidad autónoma este verano. Si tú también estás pensando en algo así, aquí te va el listado con datos imprescindibles de cada emplazamiento por si te apetece hacerle caso a la IA y tener en cuenta su criterio.

1. Arribes del Duero (Zamora/Salamanca)

Cañones profundos y vistas espectaculares junto al río Duero. Un lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza y el frescor lejos del calor.

Manuel Pérez Rapado

2. Lagunas de Neila (Burgos)

Un paisaje de montaña con lagunas de origen glaciar. Ideal para respirar aire fresco y hacer rutas tranquilas.

3. El Pozo de los Humos (Salamanca)

Una de las cascadas más impresionantes del oeste peninsular. Naturaleza salvaje y sensación de aventura.

4. La Fuentona de Muriel (Soria)

Una laguna misteriosa de aguas cristalinas rodeada de silencio.

5. Valle del Silencio (León)

Naturaleza pura en El Bierzo, ideal para rutas y calma total.

6. Cañón del Río Lobos (Soria/Burgos)

Senderismo fácil, sombra y un paisaje espectacular.

7. Sierra de Gredos (Ávila)

Pozas naturales, gargantas y aire de montaña para huir del calor.

Agencia ATLAS

8. Hoces del Duratón (Segovia)

Kayak, naturaleza y cañones con buitres sobrevolando.

9. Sanabria y el Lago de Sanabria (Zamora)

El mayor lago glaciar de la Península, perfecto para bañarse.

A. S.

10. Las Médulas (León)

Paisaje único y senderos entre formaciones rojas y vegetación.

Diez lugares, diez formas de escapar del calor y redescubrir la naturaleza sin irse lejos.