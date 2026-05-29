Detenido un gestor en Salamanca por trucar citas de extranjería y utilizar empadronamientos ficticios

El responsable de una gestoría de Salamanca ha sido detenido por la venta fraudulenta de citas de extranjería y por favorecer empadronamientos ficticios, en el marco de una operación contra las organizaciones criminales especializadas en favorecer la inmigración ilegal mediante falsedad documental.

Según fuentes policiales, la investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la actividad delictiva de una gestoría, que, si bien estaba inscrita legalmente en el sector, se dedicaba a fomentar la inmigración clandestina.

El modus operandi consistía en el bloqueo de los programas informáticos implementados por la Administración Pública haciéndose con la totalidad de las citas previas que se ofertaban en materia de extranjería. Estas citas eran posteriormente vendidas a ciudadanos extranjeros a quienes, precisamente, resultaba imposible obtener por el cauce ordinario.

Seguidamente, esta gestoría realizaba empadronamientos a través de falsos contratos de alquiler para registrar a decenas de personas en un mismo domicilio, burlando así los controles del Padrón Municipal. Los migrantes utilizaban posteriormente estos certificados para justificar su arraigo y solicitar los correspondientes permisos de residencia y trabajo.

La empresa se lucraba cobrando importes de entre 300 y 400 euros por la gestión de empadronamientos en domicilios donde estas personas no iban a a residir nunca, y también por las citas para tramitar su residencia legal en España.

La fase operativa se inició en la mañana del día 27 de mayo de 2026 con la detención de uno de los responsables de la gestoría, aunque la investigación en relación a estos hechos continúa abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones.