15 millones para subvenciones a la contratación de seguros agrarios

La Junta ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el anuncio por el que se abre la convocatoria para acceder a las subvenciones destinadas a la contratación de los seguros agrarios para la presente campaña, dotada con un presupuesto de 15 millones de euros.

La principal novedad que recoge esta línea de ayudas es el incremento del porcentaje de ayuda sobre la prima para los jóvenes agricultores y ganaderos, pasando del 10% al 25%, exigiéndoles como único condicionante para beneficiarse de esta subvención adicional el compromiso de mantener la suscripción del seguro durante un periodo ininterrumpido de 4 años.

Con este incremento se pretende, por un lado, sumar un incentivo más para impulsar el relevo generacional, y por otro, favorecer el incremento en el número de profesionales que suscriben pólizas para proteger sus producciones.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas físicas y jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y explotaciones de titularidad compartida, que, siendo titulares de una explotación agraria ubicada en la comunidad, suscriban pólizas con entidades aseguradoras o agentes autorizados integrados en Agroseguro durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2026 y el 31 de mayo de 2027.

Cabe recordar que el aumento del porcentaje de las primas para los jóvenes se suma a los sucesivos incrementos que la Junta de Castilla y León ha practicado en las partidas destinadas a subvencionar la contratación de seguros agrarios en los últimos ejercicios, llegando hasta los 15 millones con los que ya se dotó la convocatoria publicada en mayo de 2025 y vigente hasta el 31 de mayo del presente curso, y que se mantienen en la publicada este viernes.