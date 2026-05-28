UGT y CC OO lanzan un órdago: “Si en septiembre no está el acuerdo de los docentes, el curso no empezará con normalidad”
Los sindicatos exigen avanzar en la reducción del horario lectivo a los profesores mayores de 55 años y el reconocimiento de la función tutorial
ICAL
La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO) de Castilla y León lanzaron este jueves en Valladolid un órdago a la Junta, al asegurar que si el 1 de septiembre no está desarrollado el acuerdo de la mejora de las condiciones laborales de los docentes, el curso no empezará con normalidad, sin descartar la huelga.
“Vamos a organizar una respuesta contundente por que la situación lo merece”, sentenciaron. Para ello, anunciaron, que ambos sindicatos podrán “todos” los recursos para hacer visible el “desencanto” que tiene el profesorado de la comunidad. “La paz social se rompe en el mismo momento en que la Consejería de Educación engaña”, añadieron.
El acuerdo, firmado en septiembre pasado, entre la entonces consejera de Educación, Rocío Lucas, y las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación (Csif, Anpe, Stecyl-i, UGT y CC OO) recogía la reducción del horario lectivo a los docentes mayores de 55 años y el reconocimiento de la función tutorial, además de recursos estructurales para los centros. Unas medidas que, según el documento, se comenzarían a negociar en el mes de octubre para que fueran una realidad al inicio del próximo curso.
En este sentido y para “facilitar el cumplimiento, interpretación y desarrollo de lo establecido en el acuerdo se constituirá una comisión de seguimiento de carácter paritario entre las partes firmantes, que se reunirá, al menos, dos veces al trimestre”. En el primer trimestre, hubo hasta siete reuniones, lo que UGT y CC OO calificaron esta mañana de “sobreactuación negociadora”, mientras en el segundo se redujo a un solo encuentro y en tercero, aún no ha habido ninguna reunión.
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