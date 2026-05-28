Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plazas MIR en ZamoraPremios CEOE Zamora: Orujos PanizoVillarreal B, primer rival del Zamora CFLa Pizarr@
instagramlinkedin

El mejor cocido de España no se come en Madrid, está en este pueblo leonés

S te mueve el turismo gastronómico, tienes que darle una oportunidad a Castrillo de los Polvazares

Cocido maragato

Cocido maragato / Villaespi

Gaby Marcos

Hay un lugar cerca de Astorga en el que se come el mejor plato de España: la cuna del cocido maragato. Es Conjunto Histórico-Artístico desde que en 1980 se rindiera tributo a la riqueza cultural de su patrimonio, más allá de las cocinas.

Al llegar a Castrillo de los Polvazares, el color de sus puertas pintadas llama la atención de cualquier visitante, que se podría quedar prendado del ocre intenso de sus paredes de piedra rústica, de la madera verde de los portones o del olor que desprenden las cocinas de sus casas de comidas. Hasta siete mesones se pueden encontrar en el pueblo, todos con algo en común: el mejor cocido de España se come allí.

El cocido maragato de Casa Maruja (Castrillo de Polvazares).

El cocido maragato de Casa Maruja (Castrillo de Polvazares). / Cedida

Cocido maragato: empezar por el final

Hay una receta de este tradicional guiso castellano por cada cocina y, sobre todo, matices que varían considerablemente de unas regiones a otras. El cocido maragato es completamente distinto al que se come en el resto del país, no solo por los ingredientes sino por la forma en la que se disfruta, si bien algunos críticos gastronómicos consideran que se trata del mejor de España.

La particularidad de este cocido es que se come al revés: empezando por la carne y terminando por la sopa. De acuerdo con la historia, esto se hace así porque los arrieros, que fueron los primeros en comer este plato, llevaban una fiambrera en la que guardaban toda la comida, y empezaban por la carne para que no terminara de enfriarse. Entre los ingredientes que componen la receta destaca el repollo, garbanzos, que es imprescindible que sean de Pico Pardal, y carnes como morcillo, gallina, chorizo, manitas, careta o lacón. Sin embargo, cabe destacar que los ingredientes pueden variar dependiendo de la cocina.

Este plato se originó en algunos municipios del alfoz de Astorga, entre los que se encuentra Castrillo de los Polvazares, que hoy incluso forma parte de su municipio. Allí, los mesones giran principalmente entorno a la Calle Real, eje principal del pueblo.

Castrillo de los Polvazares.

Castrillo de los Polvazares. / Turismo Castilla Y León

Patrimonio artístico y cultural irrepetible

Este pueblo, construido en piedra y arcilla, no solo es bello por fuera. La arquitectura de los patios interiores de sus casas forma parte de ese conjunto único que tanto llama la atención a los visitantes. Las calles empedradas, las fachadas tradicionales y el hecho de que disponga de un parking para visitantes a las afueras del pueblo, hacen de Castrillo de los Polvazares un pueblo que parece casi detenido en el tiempo, conservando a la perfección la magia y la esencia de tantos siglos de historia.

Noticias relacionadas y más

A sus alrededores puedes encontrar rutas de hasta seis kilómetros, ideales para conocer al completo la comarca de la Maragatería. Además, si viajas en coche, no puedes perderte Astorga, que se encuentra a tan solo ocho minutos de Castrillo de los Polvazares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este pueblo de Castilla y León cuenta la historia desde el siglo XII hasta la actualidad
  2. El AVE pisa el freno en Castilla y León: Adif activa diez limitaciones temporales de velocidad
  3. La Junta pide dejar trabajar a la justicia ante la investigación abierta a varios cargos de la Diputación de Zamora
  4. Un enclave natural de fantasía en Castilla y León
  5. Los distribuidores del gasóleo apuestan por mantener en el tiempo la rebaja del IVA a los carburantes
  6. El pueblo fantasma que esconde ruinas realmente impresionantes y puedes visitar en Castilla y León
  7. El lugar idílico en Castilla y León para refrescarte a solas entre cañones rodeado de naturaleza
  8. Las opas advierten de pérdidas de entre 300 y 500 millones para el campo de Castilla y León: 'La situación es desesperada

El mejor cocido de España no se come en Madrid, está en este pueblo leonés

El mejor cocido de España no se come en Madrid, está en este pueblo leonés

Identificados seis miembros de un grupo criminal que actuó en salones de juego de Burgos y Valladolid

Identificados seis miembros de un grupo criminal que actuó en salones de juego de Burgos y Valladolid

La historia del amor imposible de Ávila: el lugar ideal para pasar unas vacaciones entre leyendas y dulces

Carlos Martínez cuestiona que Feijóo anuncie la actuación de la UCO en Ferraz y la vincula con un mandato de Aznar: "Sorprendente"

Carlos Martínez cuestiona que Feijóo anuncie la actuación de la UCO en Ferraz y la vincula con un mandato de Aznar: "Sorprendente"

Ocho investigados por presunto maltrato animal en el transporte de vacas destinadas al matadero

Ocho investigados por presunto maltrato animal en el transporte de vacas destinadas al matadero

Buscyl duplica en el primer cuatrimestre del año el número de viajes en bus en Castilla y León

Buscyl duplica en el primer cuatrimestre del año el número de viajes en bus en Castilla y León

El lugar idílico en Castilla y León para refrescarte a solas entre cañones rodeado de naturaleza

El lugar idílico en Castilla y León para refrescarte a solas entre cañones rodeado de naturaleza

La inversión en obras hoteleras supera los 37 millones en Castilla y León en el último año

La inversión en obras hoteleras supera los 37 millones en Castilla y León en el último año
Tracking Pixel Contents