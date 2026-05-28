El mejor cocido de España no se come en Madrid, está en este pueblo leonés

Hay un lugar cerca de Astorga en el que se come el mejor plato de España: la cuna del cocido maragato. Es Conjunto Histórico-Artístico desde que en 1980 se rindiera tributo a la riqueza cultural de su patrimonio, más allá de las cocinas.

Al llegar a Castrillo de los Polvazares, el color de sus puertas pintadas llama la atención de cualquier visitante, que se podría quedar prendado del ocre intenso de sus paredes de piedra rústica, de la madera verde de los portones o del olor que desprenden las cocinas de sus casas de comidas. Hasta siete mesones se pueden encontrar en el pueblo, todos con algo en común: el mejor cocido de España se come allí.

El cocido maragato de Casa Maruja (Castrillo de Polvazares). / Cedida

Cocido maragato: empezar por el final

Hay una receta de este tradicional guiso castellano por cada cocina y, sobre todo, matices que varían considerablemente de unas regiones a otras. El cocido maragato es completamente distinto al que se come en el resto del país, no solo por los ingredientes sino por la forma en la que se disfruta, si bien algunos críticos gastronómicos consideran que se trata del mejor de España.

La particularidad de este cocido es que se come al revés: empezando por la carne y terminando por la sopa. De acuerdo con la historia, esto se hace así porque los arrieros, que fueron los primeros en comer este plato, llevaban una fiambrera en la que guardaban toda la comida, y empezaban por la carne para que no terminara de enfriarse. Entre los ingredientes que componen la receta destaca el repollo, garbanzos, que es imprescindible que sean de Pico Pardal, y carnes como morcillo, gallina, chorizo, manitas, careta o lacón. Sin embargo, cabe destacar que los ingredientes pueden variar dependiendo de la cocina.

Este plato se originó en algunos municipios del alfoz de Astorga, entre los que se encuentra Castrillo de los Polvazares, que hoy incluso forma parte de su municipio. Allí, los mesones giran principalmente entorno a la Calle Real, eje principal del pueblo.

Castrillo de los Polvazares. / Turismo Castilla Y León

Patrimonio artístico y cultural irrepetible

Este pueblo, construido en piedra y arcilla, no solo es bello por fuera. La arquitectura de los patios interiores de sus casas forma parte de ese conjunto único que tanto llama la atención a los visitantes. Las calles empedradas, las fachadas tradicionales y el hecho de que disponga de un parking para visitantes a las afueras del pueblo, hacen de Castrillo de los Polvazares un pueblo que parece casi detenido en el tiempo, conservando a la perfección la magia y la esencia de tantos siglos de historia.

A sus alrededores puedes encontrar rutas de hasta seis kilómetros, ideales para conocer al completo la comarca de la Maragatería. Además, si viajas en coche, no puedes perderte Astorga, que se encuentra a tan solo ocho minutos de Castrillo de los Polvazares.