Juan Manuel de Prada, escritor zamorano: “Castilla y León es una tierra donde la historia supura por los poros de cada piedra”

El escrito zamorano Juan Manuel de Prada, asesor artístico del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, Fàcyl 2026, revivió ayer el pasado de la comunidad como “fuente de atracción” para cualquier persona que quiera acercarse a este territorio, con el objetivo de ensalzar el “acervo histórico y cultural” autóctono durante la apertura literaria del festival.

La Casa de las Conchas acogió la ponencia ‘Lazarillo de Tormes’, dentro del ‘Ciclo de los Clásicos’, en una jornada inaugural pasada por agua, que contó con la participación de los escritores Luis Landero y Anna Caballé, moderada por el propio Juan Manuel de Prada, quien refirió, en declaraciones recogidas por Ical que Castilla y León es “una tierra donde la historia supura por los poros de cada piedra”.

“Castilla y León tiene que traer su pasado a nuestro tiempo, tiene que hacerlo atractivo a las nuevas generaciones e, indudablemente, dentro de ese pasado está nuestra literatura. No debemos olvidar que Salamanca fue una de las ciudades más importantes, desde luego para el saber, seguramente la más importante durante siglos en toda España. Esto es un tesoro que hay que mantener bien alto, que hay que revitalizar, que hay que tener presente”, añadió el escritor.

Juan Manuel de Prada introdujo el ciclo de coloquios que se desarrollará en la Casa de las Conchas y que, tras el Lazarillo de Tormes, abordará, con la participación de estudiosos como Joaquín Pérez Azaústre y Pilar Adón, las ‘Novelas ejemplares de Cervantes’. Además, Tomás Sánchez Santiago y Juan Antonio González Iglesias, últimos Premios Castilla y León de las Letras, tratarán la figura de Fray Luis de León; y por último, Cristina García Morales y Ana Iris Simón conversarán sobre ‘La Celestina’.

“El criterio que seguido para la selección de los autores que van a participar en los coloquio es un criterio estrictamente literario”, matizó uno de los directores artísticos del festival. “Uno de los problemas que mi modo de ver ocurren hoy con la literatura y con la presencia social de la literatura es que con frecuencia se confunde al escritor auténtico con la persona que escribe. Yo quería que aquí vinieran escritores, personas con una sensibilidad literaria, personas que aman su oficio, que han dedicado la vida entera a su oficio, y quería también que hablasen solamente de literatura”, reseñó.

Epicentro cultural

Por su parte, la directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez, ubicó a Salamanca como “epicentro” de lo mejor de la cultura durante la celebración del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, que se prolongará durante los próximos cuatro días. “Se vivirá la cultura en sus manifestaciones más variadas: desde las artes escénicas, la música, la literatura, desde la vanguardia, la innovación y la excelencia artística”, señaló.

Además, Martínez aludió a lo mejor de los clásicos, con el arranque del ciclo literario en la Casa de las Conchas. “Conscientes de nuestro presente y también proyectándonos hacia el futuro, vamos a poder disfrutar de circo, de teatro, de danza, de teatro de calle, de música itinerante, de espectáculos inmersivo y también de lo mejor de la literatura”, añadió la directora general.

Por otro lado, invitó a “saborear” estos días en Salamanca lo mejor de la música. “Estarán con nosotros en las calles de Salamanca más de 120 artistas, más de 82 eventos, 45 compañías, y de muchos lugares, no sólo de comunidades vecinas, también de Castilla y León, de países también cercanos como Portugal, Francia o Italia, sino también de otros países del otro lado del Atlántico, como Colombia y Argentina”, concluyó.