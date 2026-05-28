Identificados seis miembros de un grupo criminal que actuó en salones de juego de Burgos y Valladolid

Seis integrantes de un grupo criminal itinerante altamente especializado han sido identificados por la Policía Nacional, que ha esclarecido tres robos con fuerza cometidos en salones de juego de Valladolid, Burgos y Talavera de la Reina (Toledo). Sobre ellos se ha cursado una orden de búsqueda y detención.

Los hechos se produjeron durante el pasado mes de abril y fueron denunciados por los responsables de los establecimientos afectados. Las pesquisas desarrolladas por agentes de las tres ciudades permitieron detectar similitudes en el modo de actuar y concluir que detrás de los robos se encontraba el mismo grupo organizado.

En los establecimientos de Talavera de la Reina y Valladolid, los delincuentes siguieron un mismo procedimiento. Introducían grandes cantidades de dinero en una máquina concreta para obtener tíckets de apuesta que posteriormente convertían de nuevo en efectivo a través de otra máquina expendedora. Con esta operativa lograban “cebar” el cajetín de recaudación hasta alcanzar el máximo permitido.

Una vez acumulado el dinero, otro integrante del grupo accedía al local y, aprovechando la distracción generada por varios cómplices sobre los empleados del salón, forzaba el cajetín para sustraer toda la recaudación. En Talavera de la Reina obtuvieron 24.215 euros y en Valladolid 10.450 euros.

En el caso de Burgos, los autores realizaron una pequeña perforación en la cúpula de una máquina de ruleta, lo que les permitió alterar el resultado de las tiradas y obtener de manera fraudulenta 13.502 euros.

La Policía Nacional destaca el alto conocimiento técnico que demostraban los delincuentes sobre el funcionamiento de las máquinas recreativas y de juego, así como la especialización y el reparto de funciones dentro del grupo. Además, utilizaban documentación sustraída y vehículos de alquiler para desplazarse entre distintas ciudades e intentar dificultar la acción policial.

Los investigadores no descartan la implicación del grupo en otros hechos similares, ya que las diligencias acreditan también su presencia en Salamanca y Zamora. Los seis investigados acumulan alrededor de medio centenar de antecedentes policiales por delitos como estafa, robo con fuerza, robo con violencia, pertenencia a organización criminal y asociación ilícita.

La investigación fue puesta en conocimiento de la autoridad judicial competente, que recibió el atestado policial con la identificación de los presuntos autores y la solicitud de búsqueda y detención de los integrantes de la organización.