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Detenido un hombre en Burgos que se escondía en un tejado por una denuncia por violencia de género

El hombre, que opuso resistencia a los agentes, acumulaba más de 20 detenciones previas

Un agente de la Policía Nacional.

Un agente de la Policía Nacional. / E. P.

ICAL

Un hombre ha sido detenido el pasado sábado 23 de mayo en Burgos acusado de un presunto delito de violencia de género, después de que su pareja denunciara varios episodios de malos tratos físicos y psicológicos sufridos durante los últimos meses.

La mujer se presentó al mediodía en dependencias de la Policía Nacional en la avenida de Castilla y León, donde relató las agresiones y manifestó que el presunto autor podía encontrarse en su domicilio contra su voluntad. Según trasladó a los agentes, nunca antes había denunciado los hechos.

Tras la denuncia, la Policía Nacional activó un dispositivo para garantizar la protección de la víctima y localizar al sospechoso. Los agentes accedieron al domicilio, situado en el casco histórico de la capital burgalesa, donde encontraron indicios de que el hombre había estado allí poco antes.

Posteriormente, los policías accedieron al tejado del inmueble a través de una ventana y localizaron al sospechoso escondido y agazapado. En el momento de la detención, el hombre opuso una fuerte resistencia y llegó a arremeter contra los agentes.

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El detenido cuenta con más de 20 antecedentes policiales, principalmente por delitos contra la propiedad.

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