¿Sabes lo que cuestan 63.900 vacunas? Esta es la inversión

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado la adquisición, por importe global de 3.312.711 euros, de 63.900 dosis de vacunas frente a Haemophilus influenzae tipo b conjugada, hepatitis B para edad pediátrica, hepatitis B de alta carga/adyuvada para determinados grupos de riesgo, meningococo de serogrupos A, C, W, Y, y rotavirus.

De acuerdo con las previsiones establecidas en el Calendario Oficial de Vacunaciones e inmunizaciones para toda la vida en la comunidad de Castilla y León, es necesaria la adquisición de las siguientes vacunas:

700 dosis frente a Haemophilus Influenzae tipo b conjugada: se administra en personas con condiciones de riesgo, como pacientes en tratamiento con eculizumab (medicamento utilizado exclusivamente para enfermedades raras como la miastenia gravis), asplenia anatómica o disfunción esplénica grave.

se administra en personas con condiciones de riesgo, como pacientes en tratamiento con eculizumab (medicamento utilizado exclusivamente para enfermedades raras como la miastenia gravis), asplenia anatómica o disfunción esplénica grave. 1.000 dosis frente a hepatitis B para edad pediátrica: se administra al nacimiento en hijos nacidos de madres portadoras crónicas de la hepatitis B; además, para pautas correctoras en edad infantil y en determinadas situaciones de riesgo.

se administra al nacimiento en hijos nacidos de madres portadoras crónicas de la hepatitis B; además, para pautas correctoras en edad infantil y en determinadas situaciones de riesgo. 700 dosis frente a hepatitis B de alta carga/adyuvada para determinados grupos de riesgo: se utiliza en personas inmunodeprimidas, en hemodiálisis y pre-hemodiálisis. La pauta de vacunación consta de cuatro dosis que se administran a los 0, 1, 2 y 6 meses.

se utiliza en personas inmunodeprimidas, en hemodiálisis y pre-hemodiálisis. La pauta de vacunación consta de cuatro dosis que se administran a los 0, 1, 2 y 6 meses. 5 0.000 dosis frente meningococo de serogrupos A, C, W, Y : se administra a los 4 meses, a los 12 meses y a los 12 años. Se utiliza en personas con condiciones de riesgo y para pautas correctoras. También se utiliza para la inmunización de viajeros internacionales con destino a zonas de riesgo frente a las meningitis producidas por los serogrupos incluidos en la vacuna.

: se administra a los 4 meses, a los 12 meses y a los 12 años. Se utiliza en personas con condiciones de riesgo y para pautas correctoras. También se utiliza para la inmunización de viajeros internacionales con destino a zonas de riesgo frente a las meningitis producidas por los serogrupos incluidos en la vacuna. 11.500 dosis frente a rotavirus: se administra a todos los lactantes en su primer año de vida. El número de dosis depende del tipo de vacuna que, según el producto de cada laboratorio, pueden ser dos o tres dosis, de forma que la administración es a los 2 y 3/4 meses con la vacuna monovalente que comercializa un laboratorio o a los 2, 3 y 4 meses con la pentavalente del otro laboratorio licitante en el Acuerdo Marco.

Esta adquisición viene derivada del Acuerdo Marco tramitado por el Ministerio de Sanidad para la selección de suministradores de vacunas de calendario y otras, así como otros productos inmunizantes para determinados órganos de contratación de la Administración General del Estado, las ciudades de Ceuta y Melilla y varias comunidades autónomas, al que se vinculó la Administración de la Comunidad de Castilla y León por Acuerdo de 5 de noviembre de 2025.

La Consejería de Sanidad destina un presupuesto total de 55,5 millones de euros a la adquisición de vacunas para el año 2026. En este lote de vacunas no están incluidas las del VRS, la gripe y otras del calendario oficial de vacunación.