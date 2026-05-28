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El acuerdo entre PP y Vox "ya está muy próximo": "Va a ser positivo y útil"

El portavoz en funciones de la Junta y negociador del PP cree que ha "merecido la pena" dedicar "más tiempo" a que el pacto sea "amplio" y "detallado"

Carriedo en el Consejo de Gobierno

Carriedo en el Consejo de Gobierno / Miriam Chacón | ICAL

ICAL

El acuerdo entre PP y Vox para formar gobierno en Castilla y León “ya está muy próximo”, aunque todavía no está fijada la fecha en que lo firmarán los dos socios, según comunicó este jueves el portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, miembro del equipo negociador del Partido Popular, quien aseguró que las conversaciones siguen “avanzando”.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo aseguró que su objetivo es tener un acuerdo “amplio”, “detallado” y “concreto”, lo que señaló exige “más dedicación”, “más esfuerzo” y “más tiempo”, si bien señaló que con ello el pacto va a ser “positivo” y “útil” para los ciudadanos de la comunidad.

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