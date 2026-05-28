350.000 euros para ferias de empleo y emprendimiento organizadas por el Consejo de Cámaras, entre ellas las de Zamora

El Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León recibirá de la Junta una subvención de 350.000 euros para financiar la organización y celebración de las Ferias de Empleo, Emprendimiento e Innovación durante el año 2026.

Esta dotación económica permitirá la coordinación y el desarrollo de eventos en Zamora, Ávila, Burgos, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid, además de un encuentro de empresas específico en Astorga.

El objetivo fundamental de estos foros es conectar de forma directa la oferta y la demanda de trabajo, facilitar el intercambio de experiencias y establecer redes de contacto o ‘networking’, ofreciendo un espacio de cohesión para mejorar la empleabilidad y la competitividad del tejido empresarial autonómico.

Además, a través de esta colaboración entre el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y las cámaras de comercio, se pondrán a disposición de los usuarios los servicios de empleo y emprendimiento de la Junta, así como herramientas prácticas para conocer las tendencias actuales del mercado laboral y los perfiles más demandados. Todo ello con el objetivo de fortalecer el apoyo al empleo, al emprendimiento y a la innovación.

El éxito de este modelo de colaboración viene avalado por los resultados obtenidos en ediciones previas. Las ferias celebradas durante el pasado ejercicio contaron con la participación de medio millar de empresas y entidades, más de 3.000 ofertas de empleo y más de 14.000 visitantes, demostrando su eficacia como puntos de encuentro masivos para la intermediación laboral y el emprendimiento en Castilla y León.