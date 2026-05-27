¿Tienes un proyecto cultural en el medio rural? Estas ayudas te interesan

La Junta de Castilla y León acaba de publicar la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos culturales en municipios de menos de 20.000 habitantes de Castilla y León. Desde la Junta remarcan que "el medio rural es un marco idóneo para la realización de proyectos culturales, ya que en él se congrega gran parte de la historia, el patrimonio cultural y natural, así como los saberes tradicionales de la comunidad".

Por ello, esta línea de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva y dotada con un presupuesto de 1.200.000 euros, pretende financiar proyectos culturales que supongan una contribución relevante y significativa al sector cultural de sus respectivos territorios, así como dotar a los agentes culturales que desarrollan su actividad en el ámbito rural de recursos económicos e instrumentos que faciliten la consolidación y sostenibilidad de sus proyectos a largo plazo, mejorando la competitividad y la estabilidad laboral del sector.

Destinatarios y proyectos

Podrán solicitar las subvenciones las entidades locales de Castilla y León y los entes y organismos públicos con personalidad jurídica propia, dependientes de las entidades locales y de la Administración de la Comunidad que tengan competencias culturales.

También las fundaciones, asociaciones y otras entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan como fin social la organización, gestión, distribución de espectáculos en cualquiera de las disciplinas de ámbito cultural, la investigación cultural o la consultoría cultural.

Las empresas privadas, los profesionales inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en cualquiera de los epígrafes relacionados con el ámbito cultural y otras entidades con ánimo de lucro, ya sean personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, cuya actividad económica sea la creación, organización, gestión, distribución de espectáculos en cualquiera de las disciplinas de ámbito cultural o la investigación cultural.

Serán subvencionables aquellos proyectos culturales dirigidos a fortalecer y ampliar la oferta cultural de los municipios del medio rural de menos de 20.000 habitantes de Castilla y León, así como la dinamización e innovación de los sectores y agentes culturales y creativos implantados en el ámbito rural, favoreciendo la creación de empleo y la puesta en valor del patrimonio, la historia, la cultura y los saberes tradicionales, y deberán contener alguna de las siguientes actividades:

Eventos o espectáculos artísticos o culturales, festivales, exposiciones y otras actividades culturales similares dentro de los siguientes ámbitos: artes visuales, cine y artes audiovisuales, teatro, danza, circo y música, magia, literatura, fotografía, arquitectura, diseño y artesanía, incluyendo las actividades artísticas multidisciplinares o las que impliquen el uso de nuevas tecnologías.

artísticos o culturales, festivales, exposiciones y otras actividades culturales similares dentro de los siguientes ámbitos: artes visuales, cine y artes audiovisuales, teatro, danza, circo y música, magia, literatura, fotografía, arquitectura, diseño y artesanía, incluyendo las actividades artísticas multidisciplinares o las que impliquen el uso de nuevas tecnologías. Laboratorios de ideas, actividades de educación y mediación artística y cultural , así como aquellas que favorezcan la experimentación, la investigación y la innovación cultural y tengan una concreción práctica en la población del territorio.

, así como aquellas que favorezcan la experimentación, la investigación y la innovación cultural y tengan una concreción práctica en la población del territorio. Proyectos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial, los que relacionan la cultura y las artes, con la ciencia y/o los saberes tradicionales o con las prácticas contemporáneas.

Requisitos

Los proyectos presentados deberán tener un coste mínimo de 25.000 euros (sin incluir impuestos). Y la actuación o actuaciones culturales y los correspondientes gastos deberán haberse realizado entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026, ambos inclusive.

Las subvenciones que se concedan no podrán ser inferiores a 10.000 euros ni superiores a 35.000. Además, ninguna de las subvenciones que se concedan podrá ser superior al 80% del presupuesto total del proyecto.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Bocyl, es decir, del 28 de mayo al 11 de junio, ambos inclusive.

La tramitación se realizará obligatoriamente de forma telemática. Cada solicitante podrá presentar una única solicitud que incluirá un único proyecto subvencionable y que deberá presentar junto a la documentación prevista en la convocatoria a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.