Ocho investigados por presunto maltrato animal en el transporte de vacas destinadas al matadero

El Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a ocho personas, de entre 28 y 52 años, por presuntos delitos de maltrato animal en el marco de la operación “Leiteira”, desarrollada en colaboración con los servicios veterinarios de la Junta de Castilla y León.

La investigación se inició tras la intervención de los servicios veterinarios en un matadero de la provincia de Burgos, que solicitaron la actuación del Seprona al detectar graves deficiencias en el transporte de ganado vacuno destinado a sacrificio.

Según las diligencias, los animales procedían de explotaciones lecheras y eran trasladados en condiciones extremadamente deficientes, presentando en numerosos casos caquexia, lesiones, movilidad reducida, traumatismos previos o gestaciones avanzadas, llegando algunos ejemplares en estado agónico.

En el interior de los vehículos de transporte se localizaron animales que no pudieron descender debido a su estado, así como otros con heridas graves, fracturas abiertas, fallos multiorgánicos o signos de shock, circunstancias que en muchos casos obligaron al sacrificio de urgencia en destino.

La investigación también ha documentado el uso de métodos de manejo presuntamente prohibidos y una posible práctica continuada de transporte de animales no aptos, con indicios de mala praxis en las operaciones de carga y descarga, contraviniendo la normativa de bienestar animal.

El Seprona sostiene que no se trata de hechos aislados, sino de una conducta reiterada detectada desde enero de 2024, en la que estarían implicados ganaderos, transportistas, tratantes y empresarios de diferentes puntos geográficos, concretamente La Coruña, Cantabria, Lugo, Vizcaya y Portugal.

En total, se han identificado siete episodios documentados dentro de la investigación, que apunta a una cadena de decisiones negligentes en el traslado de animales destinados al sacrificio.

La operación ha sido instruida por el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, con la colaboración de los servicios veterinarios de la Junta de Castilla y León, que han aportado información clave para el esclarecimiento de los hechos y la tramitación de las correspondientes denuncias administrativas.

Las diligencias han sido remitidas a los juzgados de Burgos, mientras que las infracciones administrativas detectadas han sido comunicadas a la autoridad competente en materia de sanidad animal.