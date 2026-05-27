Más de medio millón para reforzar la promoción del comercio de proximidad

La Junta de Castilla y León destina más de medio millón de euros a reforzar la promoción del comercio de proximidad. El objetivo de esta línea de ayudas es favorecer la actividad de un sector clave para la actividad económica y la cohesión territorial, a través de iniciativas que contribuyen a dinamizar la vida comercial de los municipios y las ciudades de Castilla y León, así como reforzar el papel del asociacionismo como elemento vertebrador del comercio local.

La convocatoria está dirigida a asociaciones sin ánimo de lucro del sector del comercio minorista, además de a sus federaciones y confederaciones que tengan domicilio social en Castilla y León.

Las ayudas van destinadas a financiar proyectos encaminados a mejorar la promoción del comercio de proximidad, fomentar el consumo, promover la cooperación entre establecimientos y mejorar su posicionamiento en el contexto actual, marcado por la transformación de los hábitos de compra del consumidor.

La línea cuenta con un presupuesto inicial de 531.000 euros, que podrá incrementarse en otros 219.000 euros adicionales. La intensidad de las ayudas atenderá al ámbito territorial de actuación, pudiendo alcanzar los 55.000 euros para entidades de ámbito autonómico o provincial, 50.000 euros para entidades de ámbito municipal o comarcal y 45.000 euros para entidades de ámbito inferior.

Los proyectos deberán desarrollarse mediante actuaciones orientadas a la promoción de la imagen del comercio, la difusión de su oferta, la captación y fidelización de clientes o la prestación de servicios adicionales, contribuyendo así a un comercio más competitivo, moderno y adaptado a las necesidades de los consumidores.

Las actuaciones deberán ejecutarse entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, y las solicitudes podrán presentarse durante un plazo de diez días hábiles a partir de este jueves 28 de mayo.