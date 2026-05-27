El lugar idílico en Castilla y León para refrescarte a solas entre cañones rodeado de naturaleza

Si buscas un lugar poco masificado, natural y perfecto para escapar del calor, el Pozo de los Humos, en pleno Parque Natural de Arribes del Duero, se encuentra una de esas joyas del patrimonio natural de Castilla y León. Este rincón espectacular ubicado en la provincia de Salamanca combina una de las cascadas más impresionantes del oeste peninsular con zonas donde es posible refrescarse en plena naturaleza. Tras las lluvias o en época de caudal, el salto de agua crea un entorno fresco, rodeado de roca y vegetación, que contrasta con el calor del exterior.

El acceso requiere una pequeña ruta a pie, lo que hace que no sea un destino de paso masivo. Precisamente por eso mantiene ese aire más salvaje y tranquilo, ideal para quienes buscan bañarse sin aglomeraciones y disfrutar del paisaje.

Además, la zona de Arribes tiene un microclima más suave, lo que convierte la escapada en un plan perfecto en los días más calurosos del verano.

Un desnivel de más de 40 metros

Muy cerca del embalse de Adeadávila se encuentra el pueblo de Masueco, que perteneció en el pasado al condado de Ledesma. Una localidad que comparte con Pereña de la Ribera la sorprendente cascada del Pozo de los Humos, donde el río Uces sortea un desnivel de más de 40 metros, formando una impresionante cascada en un entorno de desfiladeros y de soberbia vegetación.

P. O.

Será entre estos dos términos de Masueco y Pereña de la Ribera cuando el río Uces vierta sus aguas a la cuenca del Duero. En esta ruta se pueden visitar, además, el Mirador de la Ermita, la Ermita de la Virgen del Castillo y la Iglesia parroquial de Santa María en Pereña de la Ribera, la Ermita y la Iglesia de San Nicolás de Bari en Masueco.