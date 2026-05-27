La inversión en obras hoteleras supera los 37 millones en Castilla y León en el último año

El sector hotelero acumula en Castilla y León 77 obras por valor de 37 millones de euros, según un informe de Intescia–Doubletrade, que sitúa las actuaciones en el conjunto nacional, en 1.173 en hoteles, hostales, paradores, albergues y residencias de estudiantes durante el último año, por un valor que supera los 2.300 millones de euros.

El mapa hotelero español, afirma el documento, “vive una transformación a contrarreloj ante un verano que oposita a pulverizar todos los registros turísticos”. Mientras aerolíneas, destinos y grandes cadenas preparan una campaña histórica, la inversión en nuevos hoteles y reformas se ha convertido en una “auténtica carrera estratégica para no quedarse fuera del nuevo ciclo de crecimiento turístico”. Andalucía lidera el número de actuaciones con 236 obras y una inversión de 477 millones de euros. Madrid, sin embargo, concentra el mayor volumen económico con 536 millones de euros repartidos en 83 proyectos. Cataluña alcanza las 122 obras con una inversión de 348 millones, mientras que la Comunidad Valenciana registra 112 actuaciones y 327 millones de euros.

Baleares, otro de los grandes referentes turísticos nacionales, suma 116 obras y 159 millones de inversión. Canarias contabiliza 96 actuaciones, mientras que Castilla y León alcanza las 77 obras (por 37 millones de euros) distribuidas por toda la comunidad.

Los datos reflejan que, más allá de las grandes capitales y destinos de costa (que siguen liderando el ránking), la inversión hotelera se está extendiendo hacia mercados emergentes y ciudades de interior que buscan ganar peso turístico. Comunidades como Castilla y León, Aragón o Cantabria mantienen una actividad creciente vinculada al turismo rural, gastronómico y cultural, consolidando una tendencia que comenzó tras la pandemia y que continúa atrayendo nuevos proyectos.

“El turismo continúa siendo uno de los grandes motores económicos del país y el volumen de inversión previsto para este año demuestra la confianza del sector en el crecimiento sostenido de la demanda. Estamos viendo cómo las grandes cadenas y los inversores privados siguen apostando por la modernización y ampliación de la planta hotelera en destinos estratégicos”, explica Óscar Royo, Director de Grandes Cuentas de Intescia–Doubletrade España.