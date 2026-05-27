Carlos Martínez cuestiona que Feijóo anuncie la actuación de la UCO en Ferraz y la vincula con un mandato de Aznar: "Sorprendente"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, cuestionó este miércoles, sin querer entrar en la “polémica”, que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunciara, a su juicio, antes de la sesión de control al Gobierno, el “registro” de la sede socialista de Ferraz por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuando era un requerimiento de información, y lo vinculó a la afirmación del expresidente José María Aznar de “el que pueda hacer, que haga”. “Sorprendente”, dijo.

“Me choca”, añadió Carlos Martínez, portavoz socialista en las Cortes, sobre algunas actuaciones de esta operación, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la pieza abierta sobre la actuación de la exmilitante Leire Díez contra jueces y fiscales y que se ha saldado con la investigación a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes; el exsecretario de Organización Santos Cerdán, el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y el empresario Javier Pérez Dolset.

En ese sentido, el secretario autonómico del PSOE aseguró que es “habitual” que la UCO se persone en la sede de un partido para un requerimiento de información, si bien señaló que en un inicio hubo una “sensación de confusión” porque se habló de registro de Ferraz, algo que conoció escuchando la radio. A su juicio, los problemas de su partido los tendrá que resolver la dirección federal y dirimirse, si llegan a juzgarse, en los tribunales.

En cualquier caso, Carlos Martínez no ocultó que le sorprenden “muchas cosas” de lo visto este miércoles, puesto que en su opinión Feijóo fue quien avanzó la intervención de la Guardia Civil, al inicio de la sesión de control al Gobierno en la que no estaba Pedro Sánchez, quien se encuentra de visita al Vaticano. Además, relacionó esta operación con las “malas artes” del expresidente Aznar, ya que señaló que se conoce en Castilla y León sus acciones para tumbar un gobierno, en referencia al socialista Demetrio Madrid.

“Vengo a hablar de mi libro”, dijo Carlos Martínez a preguntas de los periodistas para a continuación afirmar que “el que la haya hecho, que la pague”, ya sea en su partido o en otros. Además, reiteró que el presidente del Gobierno se ha “ganado la potestad”, desde el punto de vista “legal” y “moral”, de decidir la fecha de las elecciones generales, previstas para 2027, y añadió que hacerlo ahora sería pegarse “un tiro en la rodilla”.

No obstante, admitió que el “ruido” no ayuda en unas elecciones municipales ya que puede opacar la “gestión eficiente” de “muchas” alcaldías o las reivindicaciones de territorios como Castilla y León, por lo que reconoció que no se pueden “hacer trampas al solitario”. Sin embargo, advirtió de que “queda mucho tiempo” y “trabajo por hacer” y confió en que la ciudadanía es “suficientemente inteligente” para evaluar en cada momento lo que se hace en un ayuntamiento.

De hecho, señaló que en su etapa de alcalde de Soria ha ganado comicios “con crisis” y sin ella en el PSOE, porque “la marca” a veces da más apoyo y otras, lo quita. Por ello, insistió en que los ciudadanos diferencian en cada elección lo que están votando. “Yo respeto mucho a la ciudadanía”, agregó.

Finalmente, el secretario general del PSCyL repitió que sigue confiando en la “honorabilidad”, “integridad” y “honestidad” del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por varios delitos, aunque asumió que si en el futuro se demuestra su implicación, se tendrá que “tragar” sus propias palabras. Tras conocerse más detalles del sumario, pidió dejar trabajar la justicia y evitar las condenas “anticipadas”, aunque reconoció que si fuera por el PP la sentencia ya estaría “dictada”.