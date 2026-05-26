El Gobierno sigue sin aprobar el informe sixenal del lobo: "una sinrazón y un sinsentido", según la Junta de Castilla y León

El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, criticó hoy la “sinrazón” y “sinsentido” del Gobierno de España al no aprobar el informe sexenal sobre la conservación del lobo que debe remitir a la Comisión Europea. Además, señaló que está “hurtando el cumplimiento de una obligación europea”, lo cual ha derivado ya en la apertura de un proceso sancionador contra el Reino de España.

Suárez-Quiñones celebró la aprobación en el Senado de una moción presentada por el PP en la que insta a convocar "de forma inmediata" la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para abordar la gestión de lobo, que requiere la aprobación de los informes sexenales sobre el estado de conservación de especies protegidas.

“Yo creo que ha llovido mucho sobre este tema y el resumen que podemos hacer es que es impresentable la situación en la que tenemos a nuestros ganaderos de extensivo por la cerrazón del Ministerio de Transición Ecológica”, dijo el consejero, quien recordó que debería haber remitido antes del 31 de julio pasado los informes de conservación, no del lobo, sino de todas las especias -más de 400-, de acuerdo a la Directiva Hábitats.

Según el titular de Medio Ambiente no lo hace porque tendría que basarse en un informe técnico de la Comisión de Biodiversidad Nacional, participada por las comunidades y el Gobierno de España, que determina que el estado de conservación de lobo es “favorable”, lo que les permitiría a las autonomías recuperar la gestión de la especie.

Suárez-Quiñones garantizó que quieren “conservar” el lobo, como han hecho en el pasado puesto que recordó su población se ha incrementado desde los 300 ejemplares que había hace 30 años, a los 2.000. También, apuntó, quieren apoyar a la ganadería extensiva, ya que recordó el lobo mató 6.400 cabezas de ganado en 2025. “Eso no se puede tolerar. Es un sector, el primario, para nosotros capital, es una zozobra de ganaderos y ganaderos y no tiene ninguna razón ni sentido esta situación que se ha planteado”, dijo.

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“Si la Constitución confiere esa competencia a las comunidades autónomas, déjese a las comunidades autónomas gobernar y ejercer sus competencias. Pero estamos acostumbrados que este Gobierno aplica una serie de medidas de descentralización y que hurtan e impiden el ejercicio de nuestras competencias en perjuicio, desde luego, de nuestro territorio y de nuestra gente”, concluyó.